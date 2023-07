Paradoks niskiego bezrobocia. „Zagrożenie dla funkcjonowania firm”

Bezrobocie w czerwcu 2023 wyniosło 5 procent. Niższy wskaźnik odnotowaliśmy jedynie w 1990. Dobre wiadomości z rynku pracy mogą jednak szybko stać się złymi wieściami: przez brak rąk do pracy przedsiębiorstwa mogą stracić szansę na rozwój, co może paradoksalnie doprowadzić do konieczności przeprowadzenia zwolnień w celu dostosowania zatrudnienia do skali działania. Pomóc mogliby imigranci, jednak przed wyborami pracownicy ściągani z zagranicy stali się niewygodnym tematem.

Niskie bezrobocie może doprowadzić do fali zwolnień?

Imigranci stali się gorącym tematem w Polsce. Partia rządząca ma w planach przeprowadzenie równolegle do wyborów parlamentarnych referendum w sprawie ich przyjmowania, dyskretnie przemilczając, że zachęcała cudzoziemców do pracy w naszym kraju, żeby ratować naszą gospodarkę. Czy potrzebujemy imigrantów zarobkowych, czy też – jak straszą niektórzy politycy – cudzoziemcy zabiorą nam pracę? Na te pytania odpowiedziała w podcaście „Biznes. Między wierszami” Nadia Kurtieva, Starsza Specjalistka ds. Zatrudnienia w Konfederacji Lewiatan.

Oglądaj

W 2003 i 2004 roku bezrobocie w naszym kraju przekroczyło rekordowy poziom 20 procent, a ponad 3 mln Polaków nie miało pracy. W czerwcu 2023 poziom bezrobocia wyniósł jedynie 5 procent, a liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 783,5 tys. Jedynie 12 procent bezrobotnych w I kw. tego roku i średnio 15 procent osób biernych zawodowo w 2022 roku nie pracowało wcześniej, pozostali mają doświadczenie zawodowe.

– Niejednokrotnie niedobór pracowników oznacza nie tylko trudność w rozwoju firmy, ale jest też zagrożeniem dla jej bezproblemowego funkcjonowania, realizowania zamówień czy wywiązywania się z zawartych umów. To problemy, o które martwią się firmy z branży logistycznej, ale też produkcyjnej, spożywczej, budowlanej, sektora handlu czy transportu – powiedziała Justyna Lach, Dyrektor Linii Progres HR Logistics z Grupy Progres.

Mimo że dane GUS wskazują na spadek liczby wolnych miejsc pracy w gospodarce w I kw. 2023 r. to jednak we wspomnianych branżach do obsadzenia nadal jest dosyć dużo etatów. Najwięcej miejsc pracy czekających na pracownika odnotowano w przemyśle i handlu — odpowiednio 23,5 tys. i 16,5 tys. Kolejne sektory z niedoborem kadrowym to budownictwo – 13 tys. wakatów, transport i gospodarka magazynowa – 9,8 tys. miejsc oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8,1 tys. Co więcej, w ciągu ostatnich 30 dni w Centralnej Bazie Ofert Pracy pojawiło się niemal 18 tys. nowych pozycji oferujących ponad 45 tys. miejsc pracy. Dodatkowo – tylko na portalu pracuj.pl – przez miniony miesiąc umieszczono ponad 67 tys. ogłoszeń.

Na pracę w przemyśle mogą liczyć robotnicy i rzemieślnicy (39,2 proc. wakatów w przemyśle) oraz operatorzy i monterzy maszyn (25,9 proc.) oraz specjaliści (12,3 proc.). W handlu dominują (43 proc. wolnych miejsc pracy) wakaty o nazwie "pozostałe grupy", do których zaliczani są głównie kasjerzy-sprzedawcy, na drugim miejscu (21,1 proc.) uplasowali się pracownicy biurowi. Transport i gospodarka magazynowa najbardziej poszukują operatorów i monterów maszyn i urządzeń (72 proc.). W informacji i komunikacji brakuje głównie specjalistów – 69,6 proc. miejsc (dane GUS za I kw. 2023 r.).

RadioZET.pl/HR Logistics