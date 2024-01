Pełne szyfrowanie Messengera to nowość, mająca na celu zabezpieczenie przesyłanych za pomocą aplikacji wiadomości. Treści są chronione od momentu wysłania z urządzenia do chwili dotarcia na urządzenie odbiorcy. W praktyce oznacza to, że nikt poza adresatem i odbiorcą nie jest w stanie zobaczyć pisanych komunikatów ani odsłuchać nagrywanych wiadomości głosowych.

Niektórzy mogą się jednak zastanawiać, czy istnieje opcja wyłączenia funkcji. Wyjaśniamy, co warto wiedzieć na ten temat.

Pełne szyfrowanie Messengera. Na czym polega?

Pełne szyfrowanie Messengera opiera się na konkretnym zabezpieczeniu: specjalnym kluczu znajdującym się na obu urządzeniach (adresata i odbiorcy). „W ramach pełnego szyfrowania wiadomość jest blokowana przez urządzenie w momencie wysyłania. Wiadomość można odblokować tylko za pomocą urządzenia, które ma jeden z kluczy do tej konwersacji. Nikt – nawet Meta – nie może uzyskać dostępu do wiadomości ani rozmów, poza osobami, które mają klucze. Ty i osoba, z którą rozmawiasz za pośrednictwem w pełni szyfrowanej konwersacji, jesteście jedynymi osobami mającymi unikalne i pasujące klucze” – można przeczytać w centrum pomocy Messengera.

Pełne szyfrowanie Messengera: jak je wyłączyć? Czy to możliwe?

Pełne szyfrowanie Messengera nie jest opcją przeznaczoną do natychmiastowego wyłączenia. Użytkownik ma do dyspozycji jedynie opcję tzw. bezpiecznej pamięci. Może też zarządzać alertami zabezpieczeń.

Bezpieczna pamięć jest funkcją aktywującą pełne szyfrowanie wiadomości na każdym urządzeniu. Dzięki niej użytkownik ma dostęp do kopii zapasowej zaszyfrowanych czatów. Do takich wiadomości dostęp można uzyskać z dowolnego sprzętu po zalogowaniu się na swoje messengerowe konto.

Portal geekweek.interia.pl wymienia kroki, które należy w tym celu podjąć: w aplikacji Messenger udać się do sekcji ustawień, w zabezpieczeniach wybrać opcję w pełni szyfrowanych czatów, a następnie bezpiecznej pamięci. Po jej włączeniu trzeba wskazać sposób uzyskiwania dostępu, po czym kliknąć kontynuuj.

Bezpieczna pamięć może zostać wyłączona w tym samym miejscu. Istnieje też dodatkowa opcja usunięcia i wyłączenia bezpiecznej pamięci. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku wiadomości nie będzie można przywrócić, jeżeli stracimy urządzenie.

Źródło: Radio ZET/geekweek.interia.pl/Centrum pomocy Messengera