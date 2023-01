Pendolino nawet za 49 złotych. Podróż trzeba jednak zaplanować z wyprzedzeniem

Ceny biletów na podróż koleją poszybowały w górę. Jak wytłumaczyła spółka, stoją za tym podwyżki cen energii elektrycznej, przez co koszty działalności PKP Intercity wzrosły. Podróże pociągami kategorii EIP podrożały o 17,8 proc., w kategorii EIC jest drożej o 17,4 proc. i w kat. TLK/IC o 11,8 proc. Posłanki Lewicy podczas ostatniej konferencji prasowej zwracały uwagę, że za podróż z Warszawy do Gdańska w drugiej klasie trzeba zapłacić nawet 200 złotych. Jak jednak zauważyli internauci, zakup biletu z wyprzedzeniem może okazać się tańszy.

200 złotych za bilet z Warszawy nad morze? Może być taniej

199 złotych. Tyle średnio kosztuje bilet za przejazd z Warszawy do Gdyni lub do Gdańska w drugiej klasie po aktualizacji cennika PKP Intercity. Nowe ceny oburzyły podróżnych i polityków. Przedstawiciele Lewicy domagali się nawet zamrożenia cen biletów PKP lub stosownej obniżki VAT na bilety.

Te można jednak kupić taniej, pod warunkiem że podróż zaplanujemy z wyprzedzeniem (bilety można kupić jednak z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem). Cena na trasie Warszawa – Gdańsk może wynieść nawet 43 zł. Ceny w wybranych terminach kształtują się następująco:

fot. PKP Intercity

Większość biletów do Gdańska z Warszawy na dzień 12 stycznia kosztuje 199 zł (poza biletem IC o ponad połowę tańszym). Z kolei już 1 lutego podróż zaplanowana ponad dwa tygodnie szybciej może być tańsza (najniższa cena to 43,45 zł).

fot. RadioZET.pl

Im więcej czasu do wyjazdu, tym ceny są niższe. Oto stawki na 11 lutego:

fot. PKP Intercity

Przy biletach za nieco ponad 40 zł widnieje się kod „PROMO45”. W październiku minionego roku PKP Intercity ruszyło z akcją „ Łowcy Promo” . Choć promocji jest mniej, to wciąż można „upolować” bilet w niższej cenie. Taniej można kupić nawet bilety na pendolino. Szybka kolej z Warszawy do Gdyni kosztuje nawet 49 zł. Tyle zapłacimy, jeśli z wyprzedzeniem kupimy bilet na pociąg, który odjeżdża 10 lutego o 5:59. Tego samego dnia odjeżdża TLK do Gdyni o godzinie 4:35. Bilet w drugiej klasie? 19 zł.

