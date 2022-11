Pensja kasjera wyższa niż nauczyciela? Lidl podniesie wynagrodzenia pracowników

Lidl ogłosił podwyżki dla pracowników sklepów. W 2023 roku firma zamierza wydać 230 mln na zwiększenie płac dla 27 tys. osób. Sieć ruszy też z rekrutacją i stworzy ponad 1400 nowych etatów. Kto i ile zarobi?

Pensje w Lidlu w 2023 roku

Zarobki w tej sieci handlowej zależą od stanowiska i stażu pracy. Od 1 stycznia 2023 roku sieć zamierza podnieść pensje na wszystkich stanowiskach. Więcej zarobią kasjerzy, menedżerowie i magazynierzy.

Pracownik sklepu na start może liczyć na pensję w przedziale 4200-5150 zł brutto. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – od 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. A co z formą zatrudnienia? W każdym przypadku jest to umowa o pracę.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy wzrośnie do poziomu – 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto. Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem resortu edukacji zasadnicza płaca nauczyciela nie przekracza 4224 zł brutto. Nie bez powodu minister edukacji zdecydował, by podawać do wiadomości publicznej średnie, a nie minimalne stawki.

Ile naprawdę zarabiają nauczyciele? "Szlag człowieka trafia, jak słyszy te kłamstwa" [RAPORT]

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 zł brutto do 7000 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 7800 zł brutto do 8300 zł brutto. Menedżerom przysługuje także auto służbowe.

Poza podstawową pensję zatrudnieni z Lidlu mogą liczyć na dodatki pozapłacowe: prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie, wyprawka, pomoc psychologa lub doradcy finansowego. Lidl podobnie jak Kaufland zamierza także rozdać pracownikom bony na kwotę 1000 zł przed świętami Bożego Narodzenia.

RadioZET.pl/mat.pras