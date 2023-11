Pensja minimalna 2024 jeszcze wyższa? Niespodzianka od Tuska

Pensja minimalna wzrośnie w 2024 roku o około 20 procent. Dla pracodawców będzie to duże obciążenie, pracownikom zaś pomoże nadgonić inflację. 2,5 mln Polaków pracujących za najniższe wynagrodzenie może dostać dodatkową podwyżkę, wynikającą z podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Różnica w ich przypadku wynosić będzie ponad 100 zł miesięcznie.

Pensja minimalna 2024 netto wyższa dzięki wyższe kwocie wolnej

Z każdych 100 ciężko zarobionych złotych brutto państwo zabiera nam łącznie 60 zł w składkach, podatkach, akcyzach, opłatach i innych daninach. W rezultacie na zakup produktów i usług z naszych 100 zł zostaje nam realnie tylko złotych 40. Tak wynika z wyliczeń Warsaw Enterprise Institute, którego wiceprezes, Piotr Palutkiewicz, był gościem podcastu „Biznes. Między wierszami”. Część tych zobowiązań to PIT, czyli podatek dochodowy, płacony obecnie od nadwyżki od 2500 zł brutto miesięcznie.

Jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej było podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego z 30 000 zł wprowadzonych w 2022 roku przez Polski Ład do 60 000 zł. - Mówimy tu o kwocie wolnej do podatku podniesionej do 60 000 zł. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni, oznacza, że w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tys. zł, nie będzie już płacił podatku dochodowego, a ci, którzy mają emerytury wyższe, zapłacą ten podatek, ale w o wiele mniejszej skali, wyraźnie niższy - ogłosił Donald Tusk podczas kampanii wyborczej.

Jak podkreślił, „każdy pracujący, który zarabia do 6000 zł, nie będzie już płacił podatku dochodowego”. - A ten, kto zarabia powyżej 6000 zł będzie płacił wyraźnie niższy niż dzisiaj podatek od dochodów - zadeklarował lider PO.

Jak będzie to wyglądało w praktyce na przykładzie pensji minimalnej? 4242 zł brutto w obecnym systemie, po odliczeni składki zdrowotne i PIT, to 3222 netto. Podatek dochodowy to 109 zł – gdy kwota wolna zostanie podwyższona do 60 000 zł, najniższe wynagrodzenie netto wzrośnie do 3331 zł.

4300 zł brutto, do jakich wzrośnie pensja minimalna od lipca 2024, przy kwocie wolnej 30 000 zł oznaczać będzie wypłatę na rękę wynoszącą 3262 zł. Po reformie fiskalnej zapowiedzianej przez Tuska pensja minimalna netto wynosiłaby 3377 zł.

- To rekordowa podwyżka i przypadnie na początek nowego rządu – powiedział „Faktowi” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Ekspert wyliczył, że w pierwszym półroczu 2024 pracujący za minimalną dostaliby łączne 642 zł więcej, a w całym 2024 roku pieniądze, jakie zostałyby w kieszeni pracujących po podwyższeniu kwoty wolnej sięgnęłyby ponad 1300 zł.

Źródło: Radio ZET/Fakt