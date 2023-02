Zarobki w Polsce statystyczne rosną, choć i tak pozwalają nam sfinansować mniej dóbr i usług niż jeszcze rok temu. Nowe dane GUS na temat wartości nabywczej pensji wskazują na realny spadek płac.

Pensje rosną, choć ich wartość maleje

Wynagrodzenie w Polsce w ostatnim kwartale roku wzrosło o ponad 12 proc. i wyniosło 6733,49 zł brutto. Pensje wzrosły nie tylko rok do roku, lecz także kwartał do kwartału (o 3,9 proc.). Mowa jednak o nominalnej wartości pensji.

Wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 97,9, co oznacza obniżkę o 2,1 proc.

"GUS poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł. Wzrost płac przyśpieszył z 9,6 proc. do 12 proc.. Wynagrodzenia rosły najszybciej od 23 lat. Było to jednak za mało, aby dogonić inflację. Przez większą część roku inflacja przewyższała wzrost wynagrodzeń - średni wzrost cen w 2022 r. wyniósł 14,4 proc., wynagrodzeń 12,1 proc.. Realny wzrost wynagrodzeń spadł o 2,1 proc. Oznacza to, że zamożność konsumentów spadła najmocniej od 1990 roku." - podsumowali w komentarzu analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak podał PIE, ponad połowa gospodarstw wskazuje, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu ostatniego roku. "Spodziewamy się, że przez większą część br. inflacja przewyższać będzie wzrost wynagrodzeń" - podsumowano.

RadioZET.pl