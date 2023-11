Pensje w tej grupie zawodowej wzrosną? „Młodzi regularnie wyjeżdżają z Polski”

Zarobki lekarzy powinny wzrosnąć? Zdaniem ankietowanych w sondzie Radia ZET lekarze nie powinni zarabiać więcej – uznało 66 proc. respondentów. Zdaniem 34 proc. z nich pensje medyków należy zwiększyć – wynika z ankiety. Głos w tej sprawie zabrała także Joanna Mucha z Polski 2050.

Zarobki w tej branży wzrosną? „Trzeba pomyśleć o wchodzących do zawodu”

Posłanka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim uznała, że „lekarze zarabiają nieźle”, ale problem dotyczy tych, którzy dopiero wchodzą do zawodu.

- Czy stwierdzenie Ludwika Dorna „pokaż lekarzu, co masz w garażu”, pozostaje aktualne – zapytał prowadzący audycję „Gość Radia ZET”.

– Ludzie mogą myśleć podobnie, bo lekarze dobrze zarabiają. Musimy pomyśleć o tych, którzy wchodzą do zawodu. Młodzi z kolei muszą dużo inwestować w siebie, przy czym ich dochód jest nieproporcjonalnie niski. Już nie możemy mówić, że grozi nam exodus, to już trwa. To wcale jednak nie jest tak, że lekarze wyjeżdżają z Polski ze względu na wynagrodzenie. Oni wyjeżdżają z Polski, bo nie mogą leczyć, zajmują się m.in. papierologią, bo tak skonstruowany jest polski system – dodała Mucha.

Rozmówczyni Radia ZET odniosła się także do pomysłu wprowadzenia opłat za wizytę u lekarza, co miałoby przeciwdziałać masowemu odwoływaniu zaplanowanych wizyt. – Jestem przeciwna współpłaceniu. Wprowadzenie opłat spowoduje, że ludzie będą chodzić do lekarza później, gdy choroba może być bardziej zaawansowana. Koszty leczenia będą wówczas wyższe – dodała.

Źródło: Radio ZET