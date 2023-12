"Perturbacje polityczne nic nie zmieniły". Oto trzy najszybciej drożejące produkty

Inflacja w listopadzie wyniosła 6,5 proc., co oznacza tyle, że ceny rosną wolniej. To jednak marne pocieszenie dla tysięcy konsumentów, którzy wciąż w sklepach muszą zaciskać pasa i ograniczać wydatki. Z badania UCE RESEARCH i Uczelni WSB Merito wynika, że ceny w sklepach w listopadzie wzrosły rok do roku o 6,7 proc. Są jednak produkty, które odnotowały znacznie większe podwyżki.

Te produkty drożeją najszybciej. Dezinflacja marnym pocieszeniem przed świętami

„Indeks cen w sklepach detalicznych” jasno pokazuje, że ceny rosną wolniej. W sklepach ogółem już drugi miesiąc z rzędu odnotowany jednocyfrowy wzrost. To także kolejny miesiąc, w którym zauważalna jest tendencja spadkowa jeśli chodzi o tempo wzrostu cen.

– Perturbacje polityczne po wyborach nie zmieniły tendencji spadkowej tempa wzrostu cen. Przyczyn takiej sytuacji możemy szukać przede wszystkim w stabilizacji sytuacji gospodarczej i ograniczonym optymizmie konsumentów wobec najbliższej przyszłości. Ważną rolę odgrywa też to, iż listopad jest tradycyjnie już miesiącem, w którym sklepy walczą o klienta, wykorzystując do tego różnego rodzaju promocje i akcje wyprzedażowe. To znajduje wyraźne odzwierciedlenie w cenach produktów – skomentował dr Artur Fiks z Uniwersytetu WSB Merito.

Analitycy przejrzeli się cenom w 17 kategoriach produktów. W przypadku 10 pozycji odnotowało jednocyfrowy wzrost cen rok do roku, a w przypadku 6 – dwucyfrowy. Tylko w jednej kategorii odnotowano spadek cen.

Top 3 w drożyźnianym rankingu otwierają dodatki spożywcze (ketchupy, majonezy, musztardy, przyprawy), które zdrożały średnio o 21,3 proc. Dr Joanna Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito wyjaśniła, że wciąż utrzymują się problemy z pozyskanie gorczycy – istotnego składnika musztardy (wcześniej importowano ją z Ukrainy).

Drugie miejsce zajęły napoje bezalkoholowe ze średnim wzrostem 15,5 proc. w skali roku, co zdaniem ekspertki jest pokłosiem wzrosty cen np. koncentratów owocowych, lecz także opakowań, energii elektrycznej, transportu i pracy.

Na trzeciej pozycji znalazła się chemia gospodarcza ze wzrostem 13,8 proc., co także jest pokłosiem wzrostu kosztów produkcji.

Dalsze miejsca na liście najszybciej drożejących produktów zajmują artykuły dla dzieci i pieczywo. Dwucyfrowe podwyżki cen odnotowały także słodycze. Nieco wolniej drożeją środki higieny osobistej, używki, wędliny i karmy dla zwierząt.

Na koniec analitycy zostawili dobrą wiadomość: jedyną spadkową kategorią w całym rankingu są art. tłuszczowe, które poszły w dół o 24,9 proc. rdr.

Źródło: Radio ZET/mat.pras