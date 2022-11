PGE podpowiada jak płacić mniej za prąd. Trzeba się spieszyć

Ceny prądu stały się ogromnym problemem dla odbiorców biznesowych i instytucjonalnych. „Solidarność” alarmowała, że bez wprowadzenia odpowiedniej ochrony z powodu upadłości przedsiębiorstw pracę stracić może nawet milion osób. Ratunkiem dla części przedsiębiorstw ma być zapewnienie cen maksymalnych – energia im sprzedawana nie będzie mogła być droższa. Żeby skorzystać z tarczy solidarnościowej od początku jej funkcjonowania, trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie. Czas na to się kończy.

Ceny maksymalne dla przedsiębiorstw. Potrzebne oświadczenie

Wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej gwarantuje, iż niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 roku, w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie tzw. cena maksymalna za sprzedaż energii elektrycznej. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

- Warunkiem skorzystania z mechanizmu ceny maksymalnej w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, w tym także podmiotów wrażliwych, takich jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia, jest złożenie do swojego sprzedawcy prądu stosownego oświadczenia. Dla tych odbiorców poziom ceny maksymalnej wynosi 785 zł/MWh. – poinformował Paweł Majewski, prezes zarządu PGE Obrót.

Wzór oświadczenia dostępny jest między innymi na stronie internetowej www.gkpge.pl. Dokument należy złożyć do 30 listopada 2022. W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Maksymalna cena prądu do klientów MŚP, JST i podmiotów wrażliwych będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Dodatkowo, jeżeli odbiorcy z tej grupy zawarli lub zaktualizowali warunki umowy po 23 lutego 2022, zastosowana zostanie wobec nich maksymalna cena energii od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022.

