Pieniądze dla rodzin w 2023 roku. Premier ogłosił nowe narzędzia wsparcia

Cały świat zmaga się z konsekwencjami dwóch wirusów - jeden to koronawirus a drugi to wirus rosyjskiego imperializmu. Mamy do czynienia z energetycznym szantażem, który został zastosowany nie tylko wobec Ukrainy i Polski, ale wobec całej Europy. Cena energii to matka wszystkich pozostałych cen. Dusząc ceny energii staramy się zdusić inflację w przypadku wielu innych towarów i usług.