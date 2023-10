Pieniądze mogą nie dotrzeć na czas. Ważne ostrzeżenie KIR

Dzień Wszystkich Świętych, który wypada w najbliższą środę, jest dniem wolnym od pracy. 1 listopada wolne mają także bankowcy, co może pokrzyżować plany tym, którzy zaplanowali na ten dzień pilne przelewy. KIR przypomniała, w jakich godzinach realizowane będą transfery bankowe.

Przelewy przed 1 listopada. Do kiedy je zrealizować?

„Środa 1 listopada to dzień wolny od pracy, co oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu” – czytamy w komunikacie.

KIR radzi zatem, by o terminowych płatnościach pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny dla klientów banków także w dni świąteczne.

Przelewy w tradycyjnym systemie realizowane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w trzech sesjach rozliczeniowych: o godzinie 9:30, 13:30 i 16.00. Jeśli zatem chcemy, by odbiorca nie czekał na pieniądze do czwartku 2 listopada, przelew należy wykonać 31 października do godziny 16:00.

Spóźnialscy mogą skorzystać z płatnego systemu przelewów natychmiastowych. Express Elixir działa w trybie ciągłym całą dobę, nawet w święta.

System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 1 listopada będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

Źródło: Radio ZET/ KIR