Pieniądze na program „praktyczne się skończyły”. Nowy minister: pomoc będzie kontynuowana

Kredyt 2 procent okazał się tak popularny, że budżet przekroczono pięciokrotnie. Bank Ochrony Środowiska poinformował już, że od 29 grudnia czasowo wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków w związku z wyczerpywaniem się limitu dopłat. Problem ten był omawiany pierwszego dnia urzędowania nowego ministra rozwoju, który uspokoił Polaków: pieniądze na kontynuowanie programu się znajdą.

Kredyt 2 procent utrzymany. Może zbliżyć się do 0 procent

Jeśli nie znajdą się dodatkowe fundusze, to kredyt 2 procent trzeba będzie zawiesić na 2024 rok, a następne wnioski będzie można przyjmować dopiero w 2025 roku – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ekspert wyjaśnił ponadto, dlaczego nieruchomości są tak drogie i dlaczego ciągle drożeją.

Krzysztof Hetman wyjaśnił, że „w tej chwili wyjdziemy z propozycją kontynuacji programu”. - Jak ten program będzie kontynuowany na początku przyszłego roku, to siądziemy i przejedziemy do bardziej kompleksowego programu, który będzie oddziaływał nie tylko na rynek popytu, ale także na rynek podaży – powiedział minister.

- Chciałbym go trochę zmodyfikować, tak aby był otwarty dla większej liczby naszych rodaków. Może uda się go potanić, nie powodując kosztów dla budżetu państwa. Ta rozmowa, czekam na analizę, bo wczoraj odbyłem merytoryczną rozmowę, na dzisiaj mam dostać informację analityczną, kiedy mi to wszystko zostanie policzone. I czeka mnie jeszcze rozmowa z panem ministrem Domańskim – wyjaśnił Krzysztof Hetman.

- Kredyt 2 procent podniósł ceny i spowodował tylko to, że ludzie kupili mniejsze mieszkania i za większe pieniądze – powiedział Krzysztof Hetman w programie „Gość Radia ZET”, dodając, że wprowadzenie kredytu 0 procent „z pewnością” podniesie ceny jeszcze bardziej.

Minister został zapytany, czy zgodnie z obietnicami wyborczym oprocentowanie w programie zostanie zmniejszone do 0 procent. - Pracujemy nad tym w tej chwili. Nie ma odpowiedzi, bo muszę zobaczyć analizy wpływu na budżet państwa i dopiero wtedy będę mógł konkretnie odpowiedzieć – stwierdził. Dodał przy tym, że może się uda wprowadzić oprocentowanie „między 0 a 2 procent”.

Plan przewidywał, że w 2023 roku z kredytu 2 procent skorzysta 10 000 osób, w 2024 rok miało to być 40 000 osób. W listopadzie banki ogłosiły, że udzieliły już ponad 40 000 kredytów z dopłatami od państwa, a liczba wniosków przekroczyła 90 000.

Źródło: Radio ZET/TVN24