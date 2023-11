Pieniądze z obciętego programu już tylko dla 50 000 osób? PiS: zaczęło się

Wakacje kredytowe ratowały Polaków przed przytłoczeniem ratami kredytów, które po podniesieniu stóp procentowych wzrosły nawet o 100 procent w porównaniu do sytuacji sprzed wybuch inflacji. Z rozwiązania korzystano powszechnie, uchwalono je jednak tylko do końca 2023 roku. Zgodnie z opublikowanym we wtorek na stronie internetowej Sejmu projektem posłów Polski 2050-TD wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok – dodano jednak zapis o kryterium wydatkowym upoważniającym do skorzystania z przeniesienia płatności rat.

Wakacje kredytowe 2024. Ograniczenie do 50 000 osób?

„>>Nic co dane nie będzie odebrane!<<. Takie słowa słyszeliśmy z ust opozycji podczas kampanii wyborczej! Zaczęło się! Pierwszy projekt, który radykalnie ogranicza wakacje kredytowe z miliona osób uprawnionych do małej, wąskiej grupy ok. 50/60 tys. osób!” – napisał na Iksie były minister rozwoju i technologii, poseł PiS Waldemar Buda.

W uzasadnieniu do złożonego projektu wskazano, że tak jak dotychczas na wniosek kredytobiorcy będzie możliwe zawieszenie w ciągu roku czterech rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego wziętego na zakup mieszkania. Tak jak obecnie będzie możliwe też zawieszenie spłaty rat tylko jednego kredytu. Jednocześnie zaproponowano wprowadzenie kryterium, które będzie uprawniało do skorzystania z takiego wsparcia.

„Zgodnie z projektem ze zwolnienia będzie mógł skorzystać kredytobiorca, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej, kredytu, o którym mowa w ust. 1 do średniego miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gospodarstwa domowego kredytobiorcy w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekracza 40 proc.” – zaproponowano.

Autorzy projektu podkreślili, że projektowane rozwiązanie zapewni, że z zawieszenia spłaty raty kredytu skorzystają gospodarstwa domowe, dla których obciążenie spłatą zwiększonych rat kredytowych jest rzeczywiście duże i nie są one w stanie płacić rat kredytu i pokrywać innych zobowiązań. „Wprowadzenie takiego ograniczenia jest społecznie sprawiedliwe, gdyż wsparcie powinno trafiać do osób naprawę go potrzebujących i zgodnie z postulatami ekonomistów” - podkreślono.

W połowie listopada do Sejmu trafił rządowy projekt noweli ustawy o wakacjach kredytowych, ponownie przyjęty przez Radę Ministrów. Zaproponowano w nim - w porównaniu z obowiązującymi regulacjami - wprowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Uprawnienie to miałoby przysługiwać co do zasady kredytobiorcom, jeśli kwota kapitału udzielonego im kredytu była nie wyższa niż 400 000 zł. W przypadku wyższej kwoty kapitału, ale nie większej niż 800 000 zł, zawieszenie spłaty kredytu byłoby możliwe jeżeli stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekracza 50 proc.

Źródło: Radio ZET/Sejm/X/PAP