Pieniądze z ZUS do wzięcia. „Niewiele osób wie, że może złożyć wniosek o wypłatę”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wspomóc finansowo osoby, które chcą wrócić na rynek pracy. Może w tym pomóc wciąż nieciesząca się oczekiwaną popularnością renta szkoleniowa. - Różne koleje losu zmuszają niekiedy do zmiany zawodu. Choroba nie musi oznaczać braku możliwości zatrudnienia w innej niż dotychczas branży. Jeżeli koniecznym jest zdobycie nowych umiejętności, przekwalifikowanie zawodowe, które łączą się ze sporymi wydatkami, można liczyć na pomoc ze strony ZUS – mówiła Iwona Kowalska-Matis.

Renta szkoleniowa. Kto może ubiegać się o pieniądze z ZUS?

ZUS wyjaśnił, że ten rodzaj renty przysługuje osobie spełniającej warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Mowa o pracownikach, którzy nie mogą kontynuować wykonywanej pracy, ale po przekwalifikowaniu się, zdobyciu nowego zawodu – będą znów aktywni zawodowo.

Jak dodała rzeczniczka, wciąż niewiele osób wie o takim rozwiązaniu. Na Dolnym Śląsku od kilku lat nie wypłacano bowiem renty szkoleniowej.

- Wynika to z tego, że wciąż niewiele osób wie, że może do nas złożyć wniosek o tą specjalną rentę i dzięki temu skończyć kursy przekwalifikowania zawodowego, które umożliwią dalszą pracę – dodaje rzeczniczka. Jak dodaje, w niektórych przypadkach stwierdzenie lekarza „jest pan niezdolny do pracy” nie musi oznaczać zakończenia życiowej aktywności.

– Gdy tracimy zdrowie i pracę w wieku 30, 40 lat, to jednak myśli się o przyszłości, w której istotne miejsce zajmuje praca, możliwość kontaktu z innymi ludźmi. Warto, więc skorzystać z pomocy ZUS żeby zyskać szansę na pozostanie na rynku pracy – zachęcała Kowalska-Matis.

ZUS podał, że to lekarz orzecznik stwierdza, że dana osoba ma szansę na przekwalifikowanie zawodowe. „Pozytywna decyzja o przyznaniu renty szkoleniowej otwiera możliwość odbycia kursów przeszkalających. W tym celu Zakład kieruje rencistę do powiatowego urzędu pracy. Jego zadaniem jest znalezienie odpowiedniego dla danej osoby szkolenia przygotowującego do pracy w nowym zawodzie” – czytamy w komunikacie.

Renta szkoleniowa przysługuje beneficjentom w czasie sześciomiesięcznego kursu, ale okres ten może być wydłużony do 36 miesięcy. Renta stanowi 75 proc. podstawy wymiaru renty, jednak nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca 2023 roku wynosi 1191,33 zł. Jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to renta szkoleniowa jest wówczas wypłacana z funduszu wypadkowego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru renty.