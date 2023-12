Pieniędzy nie wystarczy na wszystkie wnioski. Maląg o przyszłości programu

Bezpieczny kredyt 2 procent cieszy się zainteresowaniem większym, niż antycypowano: podpisano już 40 000 umów, a wniosków złożono łącznie 90 000. Eksperci HREIT wyliczyli, że budżet programu został przekroczony pięciokrotnie. Rząd Mateusza Morawieckiego zareagował, podnosząc budżet przeznaczony na „Pierwsze mieszkanie” z 11,3 mld zł do 16,1 mld zł. Pieniędzy w dalszym ciąg może jednak szybko zabraknąć – nawet na wnioski złożone w 2023 roku.

Zabraknie pieniędzy na bezpieczny kredyt?

Marlena Maląg przypomniała, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów zwiększono budżet programu z ok. 11,3 mld zł do niemal 16,1 mld zł. Maląg dodała, że założenia programu przewidują, że do 2027 roku zostanie podpisanych 180 tys. umów w ramach bezpiecznego kredytu 2 procent.

Oglądaj

Według minister instrument ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż o bezpieczny kredyt 2 proc., złożono ponad 90 tys. wniosków, a samych umów podpisano ponad 40 tys.

Obowiązująca od 1 lipca ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadziła m.in. bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa. Bezpieczne kredyty mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Zgodnie z ustawą bezpieczny kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Jego kwota nie może przekroczyć 500 tys. zł albo 600 tys. zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji BGK.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie MRiT, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe - jeśli będą pobierane. Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.

Źródło: Radio ZET/Polsat News/MRiT/PAP