Pierwsza taka wygrana w Polsce. Wydał 20 złotych, zgarnął milion

"1 000 000 zł w Cashu" to zdrapka, która premierę miała zaledwie 10 marca 2023 roku. Jej koszt to 20 złotych. Gracze już doczekali się pierwszej głównej wygranej, czyli tytułowego miliona.

Szczęśliwy los został nabyty w punkcie Lotto, który mieści się we Wrocławiu przy ulicy Świeradowskiej 51/57. Totalizator Sportowy przypomina, że wciąż można wygrać drugą główną wygraną w tej zdrapce – również 1 000 000 zł – oraz wiele wygranych niższego stopnia.

Kumulacja Lotto i Eurojackpot

Kolejna szansa na zwycięstwo w grach liczbowych już 21 marca. We wtorek czeka nas losowanie Lotto, w którym kumulacja wynosi 7 mln zł, a także Lotto Plus, gdzie do wygrania jest 1 mln zł. Dodatkowo aktualnie pula na główną wygraną w Eurojackpot wynosi 260 mln zł.

RadioZET.pl