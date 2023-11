Pierwsza ustawa nowego rządu trafi do prezydenta. Potrzebny pilny podpis

Połączone komisje senackie przyjęły bez poprawek nowelę ustawy o zakazie handlu w niedziele. Nowe brzmienie przepisów głosi, że gdy Wigilia przypada w niedzielę, to sklepy pracują w dwie niedziele poprzedzające 24 grudnia. Po przegłosowaniu przez senatorów ustawa trafi do podpisania do prezydenta Andrzeja Dudy.