Pierwsze dwudniowe posiedzenie RPP. "Na obniżkę stóp trzeba będzie poczekać"

Stopy procentowe w 2022 roku głównie rosły. Po jedenastu podwyżkach stóp procentowych RPP w październiku zatrzymała cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Czy kredytobiorcy powinni obawiać się dalszych podwyżek, czy może jest pole do obniżki stóp? RPP w środę 4 stycznia zakończy pierwsze w tym roku posiedzenie i ogłosi swoją decyzję.

Stopy procentowe w styczniu 2023. Decyzja RPP

Dwudniowe posiedzenia RPP to nie nowość. Taki tryb spotkań członków RPP był normą jeszcze przed pandemią. Od marca 2020 r. posiedzenia są jednodniowe, co – jak tłumaczyli członkowie RPP, w tym prezes Adam Glapiński – wynikało właśnie z ograniczeń pandemicznych. Warto dodać, że pierwsze posiedzenie RPP w marcu 2020 r. było jeszcze dwudniowe, dopiero kolejne, zwołane na 17 marca, było już jednodniowe. Potem już wszystkie kolejne posiedzenia – aż do końca 2022 r. – były jednodniowe.

Do tej pory Rada 11 razy podniosła stopy procentowe. Cykl podwyżek stóp zaczął się w październiku 2021 i od tamtego miesiąca RPP praktycznie co miesiąc (z wyjątkiem sierpnia 2022 r., kiedy ze względy na okres urlopowy rada się nie zebrała) podnosiła stopy. W rezultacie główna stopa NBP, czyli stopa referencyjna, wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc. obecnie.

Jaka decyzja zapadnie w styczniu? Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP w komentarzu dla PAP podkreślił, że rok zacznie się inflacją na wysokim poziomie, która będzie spadać. - W sumie 2023 rok nie powinien odczuwalnie gorszy niż rok 2022, choć oczywiście w pewnym obszarach różnice będą istotne. Przy tak szybkim spadku inflacji oraz w obliczu zahamowania koniunktury i niewielkiego wzrostu bezrobocia oraz zakładając, że główne banki centralne zakończą cykle podwyżek na przełomie I i II kw., można oczekiwać przynajmniej poważnej dyskusji w RPP na temat obniżek stóp procentowych – dodał ekonomista. W opinii eksperta obniżek należy oczekiwać nie wcześniej niż we wrześniu br.

Niewykluczone zatem, że RPP utrzyma stopy na niezmienionym poziomie. -Jeszcze w październiku czy listopadzie gracze rynkowi spodziewali się, że stopy procentowe w Polsce będą dalej rosły. Oczekiwania te ostudziły trzy kolejne decyzje o utrzymaniu kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie. W styczniu zapaść może kolejna – czwarta już taka decyzja. Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, a do tego byłaby to dobra informacja dla posiadaczy złotowych kredytów mieszkaniowych – skomentowali z kolei eksperci z HRE Investments.

W jaki sposób decyzja o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian miałaby sprzyjać kredytobiorcom? Analitycy wyjaśnili, że w aktualnej sytuacji utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie oznacza nic innego jak obniżki rat.

Wszystko dlatego, że rynek zagalopował się w oczekiwaniach dalszych podwyżek stóp procentowych, co zdążyło już podnieść oprocentowanie złotowych kredytów mieszkaniowych. W efekcie teraz, gdy do podnoszenia kosztu pieniądza w Polsce jednak nie dochodzi, to oprocentowanie kredytów zaczyna spadać HRE Investments

Zdaniem ekspertów z HRE Investments w drugim półroczu 2023 roku możliwy będzie początek obniżek stóp procentowych, a kredytobiorcy odczują wreszcie ulgę.

