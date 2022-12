Pierwsze Mieszkanie dla 100 000 osób. Kredyt na 2 procent także na dom

Mieszkania są w Polsce coraz mniej dostępne, a z powodu podwyżek stóp procentowych i obniżenia zdolności kredytowej liczba przyznawanych w 2022 roku kredytów hipotecznych załamała się. Waldemar Buda stwierdził, że w Polsce brakuje 800 000 mieszkań. Problem ma częściowo rozwiązać program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego oferowane będą kredyty oprocentowane na 2 procent.

Pierwsze Mieszkanie. Program także na działkę i dom

Program Pierwsze Mieszkanie zawiera dwa instrumenty: pierwszy to kredyt 2 procent, czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania, a drugi to konto mieszkaniowe - program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania.

- Wszyscy eksperci jak dotąd wskazują, że jest szansa na to, że ten program to jest realna szansa na zakup mieszkania przez młodych ludzi i na to bardzo liczymy. Dlatego skonstruowaliśmy go w ten sposób, żeby go nie komplikować, żeby nie wykluczać, żeby jak najszersze grono osób mogło z tej pomocy skorzystać - tłumaczył Buda.

Minister wskazał, że z programu mogą skorzystać nie tylko osoby chcące kupić mieszkanie, ale także będzie można sfinansować z niego także dom.

- Mówimy o mieszkaniu, natomiast oczywiście budowa domu, zakup domu - to są również jakby formy, które akceptujemy, bo często w miejscowościach małych, bloków się w ogóle nie buduje, tylko budownictwo jednorodzinne jest taką podstawową formą budownictwa rodzinnego i indywidulanego - powiedział szef MRiT. Dodał, że kredyt w ramach tego programu może służyć również zakupowi działki i budowie domu. - Jedno i drugie jest tutaj możliwe - wskazał.

Buda przekazał, że od 1 stycznia mają zostać wprowadzone przepisy, które mają poszerzyć metraż budowy domów bez pozwolenia. - To moja propozycja, żeby poszerzyć domy bez pozwolenia bez ograniczenia metrażu. Do tej pory sprawdziliśmy to na poziomie 70 metrów. To zadziałała. Chcemy iść dalej - powiedział.

- Uważam, że 100 tys. osób jest w stanie skorzystać z tego programu w najbliższych latach. Może być 50-70 tys., może być 130 tys. Oczywiście będzie zależało to od sytuacji gospodarczej kraju, ponieważ wiele osób nawet jeśli ma propozycję bardzo taniego kredytu, to będzie odwlekało te decyzje do momentu uspokojenia sytuacji geopolitycznej – zadeklarował szef MRiT.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, kredyt na 2 procent będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i pierwszego mieszkania spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po 5 latach), a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 procent.

Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł na lokale na rynku pierwotnym i wtórnym nabywca pierwszego mieszkania będzie miał przy tym dowolność, jeśli chodzi o jego standard i położenie, bo przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m kw.

Drugie rozwiązanie, czyli specjalne konto oszczędnościowe, będzie prowadzone przez banki komercyjne. Będzie je mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). Z programu może skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (lokalu o pow. do 50 m kw. przy dwójce dzieci, 75 m kw. przy 3 dzieci i 90 m kw. przy 4, bez limitu m kw. przy 5 i większej liczbie dzieci). Okres oszczędzania na koncie wynosi od 3 do 10 lat.

RadioZET.pl/PAP