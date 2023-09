Pierwszy iPhone - który wybrać?

Całkiem nowy iPhone 15 Pro Tytan

APPLE iPhone 15 Pro to pierwszy smartfon, którego konstrukcja została wykonana z tytanu o klasie lotniczej, który stosowany jest także w pojazdach, które biorą udział w kosmicznych misjach na Marsa. Tytan to metal, który wyróżnia się jednym z najwyższych współczynników wytrzymałości w stosunku do masy, co sprawia, że iPhone nie tylko jest lżejszy niż kiedykolwiek, ale także bardziej wytrzymały. Klasy dodaje mu delikatnie szczotkowana faktura i smukłe, zaokrąglone krawędzie, które dodatkowo sprawiają, że doskonale leży w dłoni. Dostępne są warianty z pamięcią o różnej pojemności. Największa wynosi aż 1000 gigabajtów! Sześciordzeniowy procesor A17 Pro zapewnia znakomitą wydajność i kulturę pracy. Wykonywane zdjęcia robią niezwykłe wrażenie, podobnie jak nagrywane filmy. Jeśli chcesz poznać maksimum możliwości oferowanych przez Apple, zacznij swoją przygodę właśnie od iPhone 15 Pro Tytan!

Apple iPhone 15 - znakomity smartfon w dobrej cenie

Podstawowa wersja iPhone jest świetna! Telefon wyposażono w procesor A16 Bionic, który doskonale radzi sobie z pracą nawet na wymagających aplikacjach. Wyświetlacz Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala zapewnia świetne wrażenia podczas oglądania filmów, zdjęć czy gry w mobilne tytuły. Konstrukcja jest bardzo trwała, a to dzięki wykorzystaniu mocnego szkła i aluminium. To pierwszy iPhone ze złączem USB typu C. Smartfon dostępny jest w pięciu wariantach kolorystycznych: czarnym, biały, niebieskim, zielonym i żółtym. Nie zabrakło także różnych konfiguracji, które różnią się wielkością pamięci wbudowanej. To świetny telefon, który sprawdza się na co dzień, bez względu na rodzaj użytkownika. Zadowolony będzie biznesmen, aktywny student, elegancka kobieta i nie tylko.

Ceniony smartfon Apple iPhone 14 Pro 5G 128 GB

Oto iPhone 14 Pro 5G w eleganckim kolorze Space Black z 128 gigabajtami pamięci wewnętrznej – prawdziwe arcydzieło technologii i designu od Apple. Ten model został stworzony z myślą o profesjonalistach, poszukujących najwyższej jakości i wydajności. Wyświetlacz Super Retina XDR z ProMotion oferuje płynne animacje i niesamowitą jakość obrazu. A14 Bionic to najpotężniejszy procesor w smartfonie, zapewniający wyjątkową wydajność. System trzech kamer umożliwia tworzenie profesjonalnych zdjęć i filmów. Technologia 5G, wodoodporność, a także materiały premium z jakich go wykonano, czynią go wyjątkowym wśród smartfonów. Tym modelem zrobisz fenomenalne zdjęcia i nagrasz niezwykle angażujące filmy! Gorąco polecamy!

Świetne oceniany Apple iPhone 13 5G 128 GB

Z iPhone 13 5G w kolorze czarnym z 128 gigabajtamidostępnejpamięci wewnętrznej doświadczysz nowej jakości w świecie smartfonów. Wyróżnia się zaawansowanym systemem dwóch kamer, umożliwiającym filmowanie w jakości 4K Dolby Vision. Procesor A15 Bionic z Neural Engine pozwala na płynne korzystanie nawet z najbardziej wymagających aplikacji. Ceramic Shield, będący częścią przedniego panelu, oferuje 4 razy lepszą odporność na upadki. Technologia 5G umożliwiająca błyskawiczne połączenia to tylko jedna z wielu innowacji, jakie oferuje ten model.

Doskonały i wydajny smartfon Apple iPhone 14 Plus 5G

Kiedy wybierasz iPhone 14 Plus 5G z 128 gigabajtami pamięci wewnętrznej, stawiasz na połączenie wybitnej estetyki z zaawansowaną technologią. Jego większy ekran zapewnia komfort podczas oglądania multimediów, a technologia 5G gwarantuje szybsze i stabilniejsze połączenie. Procesor A14 Bionic, pracujący w harmonii z systemem iOS, zapewnia błyskawiczne działanie urządzenia. Zaawansowany system kamer umożliwia tworzenie profesjonalnych zdjęć i filmów. Elegancki design i doskonałe materiały wykonania sprawiają, że iPhone 14 Plus jest prawdziwym klejnotem wśród smartfonów. To jeden z tych telefonów, którzy najczęściej pojawia się na liście marzeń.

