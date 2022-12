Pierwszy wyrok za podnoszenie cen. „Celowo i w imię korzyści materialnej”

Inflacja doskwiera nie tylko Polakom. U nas z wysokim tempem wzrostu cen walczy się podwyższając stopy procentowe, na Białorusi znaleziono znacznie prostsze rozwiązanie: Alaksandr Łukaszenka po prostu zakazał podnoszenia cen. Decyzja weszła w życie 6 października 2022 roku, a już w grudniu zapadł pierwszy wyrok w sprawie złamania postanowienia dyktatora.

Zakaz podnoszenia cen na Białorusi. Wyrok dla sklepikarza

- Jakikolwiek wzrost cen jest zabroniony. Od dzisiaj. Nie od jutra, ale od dziś. Nie daj Boże, żeby ktoś postanowił podnieść ceny lub zrobić coś z mocą wsteczną, jakąś indeksację, przeliczenia – stwierdził w październiku Łukaszenka, z dnia na dzień „rozwiązując” problem inflacji. Dużą podejrzliwością w stosunku do przedsiębiorców wykazywał się także polski rząd wprowadzając tarczę antyinflacyjną – głośno było o zapowiedziach kar dla podmiotów, które po obniżeniu podatków podniosą ceny. Jak się to skończyło, można usłyszeć w podcaście „Biznes. Między wierszami” podsumowującym mijający rok.

Decyzja Łukaszenki miała bardzo poważne skutki dla białoruskiej branży handlowej. Zakaz podnoszenia cen, z punktu widzenia ekonomii absurdalny, traktowany był całkowicie serio. W rezultacie 19 grudnia 2022 zapadł pierwszy wyrok w sprawie podnoszenia cen. W Mohylewie sąd skazał na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok właściciela wiejskiego sklepiku z artykułu kodeksu karnego mówiącego o „przekroczeniu kompetencji przy ustalaniu cen detalicznych”.

W akcie oskarżenia uzasadniano, że sklepikarz podniósł ceny „bezzasadnie, celowo i w imię korzyści materialnej”, czym „podważył autorytet władz”, czyli zakaz podnoszenia cen, wydany przez samozwańczego przywódcę Białorusi - napisała Nasza Niwa.

Sklepikarz podniósł cenę detaliczną popularnego na Białorusi sera suluguni o 26 kopiejek (ok. 0,44 zł) za kilogram, tłumacząc to faktem, że musiał za niego więcej zapłacić producentowi. Przedsiębiorca został zatrzymany, a jego majątek zajęty. Nie zdążył on sprzedać ani jednego opakowania sera po „zawyżonej cenie”. Nieprawidłowość została zauważona przez przedstawiciela grupy roboczej ds. monitorowania cen z komitetu wykonawczego wsi, która doniosła o tym władzom - zaznaczył portal.

Sąd nie zgodził się z argumentacją sklepikarza, że podniósł cenę, gdyż drożej kupił ser od producenta. Skazano go na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok i zakaz zajmowania określonych stanowisk. Sędzia odstąpił od wymierzenia grzywny. O losie zatrzymanego majątku nie poinformowano.

RadioZET.pl/PAP