Pikniki 800 plus są nielegalne? Zapytaliśmy resort rodziny i polityki społecznej

Wybory parlamentarne odbędą się najprawdopodobniej w październiku br. Wszystko zależy od decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, która będzie dla polityków sygnałem, iż można zaczynać kampanię wyborczą. PiS tymczasem – jak zauważyli posłowie Lewicy – już prowadzi działania promocyjne np. 800 plus, czemu dodatkowo służy zwłoka przy ustaleniu terminu wyborów. - De facto prezydent pozwala na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, które ma ułatwić zwycięstwo jednej partii. Duda puszcza oko i wspomaga PiS. Partia rządząca korzysta ze środków budżetowych i pozabudżetowych oraz spółek Skarbu Państwa na rzecz finansowania swojej kampanii wyborczej – ocenił szef KP Lewica Krzysztof Gawkowski.

Pikniki 800 plus „nielegalną kampanią”? Jest wniosek do prezydenta

Lewica złożyła wniosek do prezydenta „o pilne zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu”. Zdaniem parlamentarzystów zwłoka w ustaleniu terminu głosowania to ciche przyzwolenie na „nielegalna kampanię wyborczą”, którą już zaczęła partia rządząca organizująca m.in. pikniki 800 plus.

- Skoro jedna partia może nielegalnie finansować swoją kampanię wyborczą, a inni muszą się zastanawiać, jak nie naruszyć żadnych przepisów, to jest nierówne traktowanie i złamanie zasad Konstytucji, która mówi, iż wybory powinny być dla wszystkich równe. Domagamy się zaprzestania wspierania jednej partii politycznej. Andrzej Duda jest związany z PiS, ale to nie oznacza, że nie jest zobowiązany do niezależności – oświadczył Gawkowski.

Do kwestii organizacji przez PiS pikników promujących podwyżkę 500 plus do kwoty 800 zł, która ma nastąpić 1 stycznia 2024 roku, odniosła się także posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Program 500 plus, a teraz 800 plus jest doskonale znany polskim rodzinom i wszyscy wiedzą, jak wypełnić wniosek i gdzie go złożyć. Nie ma żadnej potrzeby, aby panowie Karczewski, Morawiecki, Ziobro oraz Kaczyński promowali się za publiczne pieniądze. Lewica jest gotowa do wyborów i chcemy prowadzić kampanię, ale na równych zasadach. Nie ma lepszych i gorszych ugrupowań (…) Dziś PiS jako partia rządząca jest uprzywilejowana i ta zwłoka z ogłoszeniem wyborów tylko ich wzmacnia – podkreśliła.

Do rządu do tej pory wpłynęło do najmniej siedem interpelacji poselskich z pytaniami o koszt organizacji pikników 800 plus, rząd nie odpowiedział na żadną z nich. Politycy piszą w nich wprost, że owa promocja ma charakter w stricte polityczny.

Jednak pikniki te, zamiast promować rodzinny program, są jawnymi wiecami wyborczymi PiS, bo jak inaczej mówić o wydarzeniach, na których padają m.in. takie słowa: „Nie damy doprowadzić do wpadnięcia spod jednego buta pod inny. Te wybory będą elementem boju o Polskę. To będą najważniejsze wybory po 1989 roku” Tomasz Trela, Arkadiusz Iwaniak w interpelacji do KPRM (nr 42928)

Rząd, ani resort rodziny i polityki społecznej nie odpowiedział także na nasze pytania dotyczące pikników 800 plus. 24 lipca przesłaliśmy pytania dotyczące źródeł finansowania licznych pikników odbywających się w całej Polsce. Zapytaliśmy o koszty udziału polityków w tych wydarzeniach i koszty związane z promocją (balony, ulotki, najem busów 800 plus). Do chwili publikacji niniejszego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

RadioZET.pl