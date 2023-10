„PiS nie podwyższa efektywnego wieku emerytalnego”. Naprawdę?

Wiek emerytalny to w 2023 roku temat zarówno wyborczy, jak i referendalny. O co tak naprawdę jesteśmy pytani i jakie konsekwencje będą miały odpowiedzi „tak” oraz „nie”, wyjaśnił dr Tomasz Lasocki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, wytłumaczył z kolei, czy naprawdę „PiS nie podwyższa efektywnego wieku emerytalnego”, kwitując sprawę obrazowo: rząd wydaje się mieć rozdwojenie jaźni. Z jednej strony bowiem chętnie przypominał, że wiek emerytalny obniżył, z drugiej zaś robi coraz więcej, żeby Polacy pracowali coraz dłużej.

PiS podwyższa efektywny wiek emerytalny. „Ma rozdwojenie jaźni”

Premier Mateusz Morawiecki w spocie PiS stwierdził, że „KO tylko przybiera nogami w miejscu, by przywrócić wyższy wiek emerytalny”. Czy rzeczywiście tak jest, czy jakakolwiek partia polityczna deklaruje, że chce podnieść wiek emerytalny? Od odpowiedzi na to pytanie dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, rozpoczął analizowanie stwierdzeń PiS-u w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Następnym stwierdzeniem, które zweryfikował, było zapewnienie, że „PiS nie podnosi efektywnego wieku emerytalnego”.

- Obecny rząd także zdecydował się na podniesienie wieku emerytalnego, jest to zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Polski rząd zobowiązał się do tego, żeby podnosić efektywny wiek emerytalny. To jest takie „zaklęcie”, taka próba zmanipulowania, powiedzenia czegoś nie wprost: że to co, będziemy chcieli zrobić jako obecny rząd, to sprawić, żeby ludzie pracowali dłużej. „Zapomina się” przy tym o retoryce, że będzie to praca do śmierci, że to będzie praca do końca swoich dni, że będzie to praca w pocie i znoju starszych ludzi, którzy będą już ostatkami sił chodzili do tej pracy. Jednocześnie ten sam rząd mówi, że poprzednicy podnosili ten ustawowy wiek emerytalny, a on g obniżył. Mamy tu trochę takie rozdwojenie jaźni - wyjaśnił szef IE.

- Rząd zobowiązał się w KPO do podniesienia efektywnego wieku emerytalnego. Inne partie, które doszłyby do władzy, też są odpowiedzialne, w związku z tym też realizowałyby ten scenariusz. Skoro jako Polska zgodziliśmy się na to w KPO, to wydaje się, że wszystkie partie, które aspirują do bycia rządzącymi, będą taki cel realizowały. Kamień milowy został wpisany do KPO, natomiast to jak ten cel zostanie osiągnięty, mogą być różne ścieżki dojścia do tego rozwiązania – przypomniał dr Kolek. W jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość chce przekonać Polaków, żeby nie przechodzili na emeryturę, ale dalej pracowali?

- Żeby podnosić ten efektywny wiek emerytalny, wprowadzony został PIT-0 dla seniorów. To zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł przychodu, które można uzyskać bez jakiegokolwiek podatku w skali roku, jeżeli jesteśmy seniorem, który osiągnął wiek emerytalny. Ulga dostępna jest pod warunkiem, że na emeryturę mimo zdobytego do niej prawa się nie przejdzie – powiedział szef Instytutu Emerytalnego.

W KPO wpisano także inne rozwiązania, które mają pomóc w podwyższeniu efektywnego wieku emerytalnego. Temu służyć ma między innymi efektywne podwyższenie składki zdrowotne przez oderwanie jej od podatku dochodowego – w uzasadnieniu rząd podał, że dzięki temu Polacy będą dłużej cieszyć się zdrowiem umożliwiającym pracowanie. Pojawić się mają także darmowe kursy doszkalające dla seniorów, które mają im umożliwić konkurowanie na szybko zmieniającym się dziś rynku pracy z przedstawicielami młodszych pokoleń.