PiS ogłosi kolejną podwyżkę płacy minimalnej. „Rok obietnic wyborczych"

Płaca minimalna 1 stycznia br. wzrosła z poziomu 3010 zł brutto do 3450 zł. 1 lipca zaś wzrośnie do 3600 zł. Wzrost najniższej płacy o niemal 20 proc. nie jest jednak zasługą rządu, lecz realizacją ustawy o płacy minimalnej. Ta stanowi o tym, że jeśli inflacja prognozowana na przyszły rok wynosi więcej niż 5 proc., to płacę należy podnieść dwa razy: w styczniu i w lipcu. W bieżącym roku inflacja ma wynieść 9,6 proc. Jak będzie w kolejnym i czy rząd przed wyborami ogłosi kolejną hojną podwyżkę? O to zapytaliśmy ekonomistę Pracodawców RP Kamila Sobolewskiego w podcaście „Biznes. Między Wierszami”.

Kłopotliwa płaca minimalna. "Student zarobi tyle, co kierowniczka z 20-letnim stażem"

Czy 500 zł brutto do pensji minimalnej to wystarczająca podwyżka w dobie galopującej inflacji? - Z płacami zawsze jest tak samo. Ci, którzy je dostają, uważają, że one są zbyt niskie. A ci, którzy je płacą, uważają, że to za duży koszt. Warto wspomnieć, że 3600 zł brutto to niecałe 3000 zł „na rękę” dla pracownika, a dla pracodawcy to koszt 4500 zł – mówił Kamil Sobolewski.

Zdaniem ekonomisty szybki wprost płacy minimalnej bywa niesprawiedliwy szczególnie w sektorze publicznym, który ma ograniczony budżet na podwyżki. - Oprócz mikrofirm, płatnikiem płacy minimalnej jest sektor publiczny. W minionym roku tempo wzrostu płac określono na poziomie 7,8 proc. Jednocześnie rząd zaproponował wzrost płacy minimalnej na poziomie około 14 proc. Jeśli w urzędzie w małej miejscowości spory odsetek osób zarabia płacę minimalną, to w jaki sposób pogodzić podwyżkę płacy minimalnej o 14 proc. z faktem, że przeciętna podwyżka w tym urzędzie ma wynieść 7,8 proc. To oznacza, że cały budżet na podwyżki w sferze publicznej zostaje „zjedzony” przez najmniej zarabiających – dodał nasz rozmówca

Ci, którzy zarabiają najmniej, otrzymują najwyższe procentowo podwyżki lub też jako jedyni dostają podwyżki. Student, który tymczasowo pracuje w urzędzie, niebawem zarabiał będzie tyle, co kierowniczka z 20-letnim stażem, a już na pewno dostanie procentowo wyższą podwyżkę. To niesprawiedliwie wobec tych, którzy zarabiają nieco więcej niż płaca minimalna. To jest też powód, dla którego rząd, który określa zarówno poziom podwyżek w budżetówce jak i poziom wzrostu płacy minimalnej, jest w komfortowej sytuacji. Ilekolwiek nie wzrosłaby płaca minimalna, to tempo podwyżek w budżetówce się nie zmieni. Dlatego pensje inne niż minimalna stoją w miejscu Kamil Sobolewski

- Spodziewam się, że inflacja w 2024 roku będzie rosła w tempie ponad 5 proc., a zatem rząd zgodnie z ustawą dwukrotnie podniesie płacę minimalną. Rządzącym wydaje się, że w zasadzie nie finansuje tej minimalnej pensji, bo i tak wzrost płac w budżetówce ustala na konkretnym poziomie. Można wręcz powiedzieć, że im większe płace minimalne w gospodarce, tym dla rządu lepiej, bo ściąga od firm większe podatki. Obietnica kolejnego wzrostu płacy minimalnej będzie jednym z dań na wyborczym stole. Skutki dla gospodarki będą odroczone i katastrofalne. Jako Pracodawcy RP wraz z innymi organizacjami chcieliśmy doprowadzić do zrównania tempa wzrostu przeciętnej płacy i płacy minimalnej. Nie ma uzasadnienia, dlaczego ktoś, kto zarabia płacę minimalną, ma dostać 15 czy 20 proc. podwyżki, a ten, kto zarabia nieco więcej, tylko 2 lub 5 proc. Patrzmy na tempo wzrost płac w budżetówce, bo te płace finansowane są z budżetu. Nie patrzmy na wzrostu płacy minimalnej, bo do niej rząd nie dokłada ani grosza. Czerpie jedynie korzyści podatkowe od wyższych pensji finansowanych przez pracodawców – podsumował ekspert.

Całej rozmowy z Kamilem Sobolewskim w ramach podcastu "Biznes. Między Wierszami" wysłuchać można m.in w Playerze Radia ZET.

