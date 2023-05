PiS przebije babciowe? „6 minimalnych wynagrodzeń” zamiast 1500 zł

Babciowe z miejsca stało się hitem: nowe świadczenie, które Platforma obiecała wprowadzić po wygranych wyborach, przypadło do gustu ponad połowie Polaków. Po anonsowaniu pomysłu przez Donalda Tuska szybko pojawiły się nieoficjalne informacje ze strony PiS, że odpowiedzią będzie podwyższenie 500 plus. Plany partii rządzącej będą jednak najprawdopodobniej znacznie odmienne.

Babciowe od PiS. Bon, grant i korzystniejszy ZUS

Babciowe to jeden z hitów rozkręcającej się coraz bardziej kampanii wyborczej. Donald Tusk zaproponował 1500 zł miesięcznie dla matek, które po urlopie macierzyńskim wrócą do pracy. Pieniądze, wypłacane do ukończenia przez dziecko 3. roku życia, można byłoby przeznaczyć na opłacenie opieki nad latoroślą: wykupić miejsce w żłobku bądź przekazać je zajmującymi się wnukami babciom i dziadkom. Nowe świadczenie byłoby więc atrakcyjne zarówno dla pracujących matek, jak i seniorów, którzy zostaliby docenieni i otrzymali pieniądze za opiekę nad wnukami. Taka praca do tej pory zazwyczaj wykonywana była za darmo.

Według „DGP” PiS zaplanował trzyczłonową odpowiedź na babciowe. Tak jak w przypadku propozycji PO, nowe rozwiązania mają nagradzać za powrót kobiet do pracy po urodzeniu dziecka. Polski mogą poczuć się nieco rozczarowane – na pieniądze do ręki będą mogły liczyć tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Bon szkoleniowy o wartości do 7000 zł – taką nagrodę mają według informacji gazety otrzymywać Polski za powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Dzięki kursowi możliwe będzie zaktualizowanie wiedzy i zdobycie nowych kompetencji, co pozwoli na płynniejszy powrót do aktywności zawodowej.

Bardziej korzystne wyliczanie składek ZUS to propozycja dla kobiet, które zdecydują się wrócić do pracy na pół etatu, łącząc opiekę nad dzieckiem z kontynuowaniem kariery. O tym rozwiązaniu na razie nie wiadomo zbyt wiele – być może dlatego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wciąż „liczy szczegóły”. W grę może wchodzić obniżenie opłat odprowadzanych do ZUS lub ich dofinansowanie, co zaowocowałoby wyższą emeryturą w przyszłości.

Najwięcej otrzymać mają Polki prowadzące własną działalność gospodarczą. Jeśli wrócą do niej po urlopie macierzyńskim, przysługiwać im ma grant w wysokości maksymalnym 6 wynagrodzeń minimalnych. Obecnie to około 20 000 zł.

- To rozwiązania dotyczące aktywizacji zawodowej kobiet, ich skutki fiskalne nie będą znaczące. To raczej reakcja na świadczenie babciowe, zaproponowane przez PO. Myślę, że kosztowniejsze pomysły PiS dopiero przed nami - powiedział „DGP” Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.

RadioZET.pl/Dziennik Gazeta Prawna