Co zrobić z PIT-11A? Nie każdy musi rozliczyć podatek

PIT za 2022 rok można będzie rozliczyć do 2 maja br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął wysyłkę PIT-ów dla seniorów, jednak jak poinformował urząd, ZUS nie rozliczy ich z podatku przed skarbówką. Emeryci muszą to zrobić sami. Wyjaśniamy, co zrobić z PIT-11A z ZUS-u.

PIT-11A. Co zrobić z pismem z ZUS-u?

PIT-11A to informacja od płatnika (w tym przypadku organu rentowego) o wypłaconych w minionym roku emeryturach, rentach i innych świadczeniach, a także o pobranych przez urząd zaliczkach na podatek dochodowy i składkach.

ZUS przekaże taki druk seniorom, którzy pobierali emerytury w 2022 roku, a z ich deklaracji wynika nadpłata. - Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Pierwsza transza – blisko 124 tysięcy dokumentów PIT - została przygotowanych do wysyłki przez Biuro Poligrafii. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Co zrobić z takim formularzem?

Na podstawie PIT-ów z ZUS skarbówka automatycznie wypełni seniorom zeznanie PIT-37, które od 15 lutego dostępne będzie w usłudze Twój e-PIT. Takie zeznanie powinien złożyć senior, który pobiera świadczenie z ZUS i/lub jednocześnie pracował na etacie lub jako zleceniobiorca. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego.

Senior może po zalogowaniu się sprawdzić poprawność druku i dodać przysługujące mu ulgi. Jeśli nie zrobi nic – zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja br.

Alternatywą jest wypełnienie papierowego druku w urzędzie. Wówczas jednak na zwrot nadpłaty seniorzy poczekają nie 45 dni, a nawet trzy miesiące.

Senior, który otrzymał PIT-11A i poza dochodami uzyskanymi za pośrednictwem płatnika, uzyskał dochody zagranicą lub prowadził działalność nierejestrową, działy produkcji rolnej, działalność gospodarczą lub najem (na zasadach ogólnych) – to wówczas powinien złożyć zeznanie PIT -36.Takie zeznanie musi jednak uzupełnić na własną rękę. Program Twój e-PIT nie jest przystosowany do podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Ulgi w PIT dla seniora

Seniorzy mogą skorzystać z przysługujących im ulg i odliczeń. Na podatku mogą zaoszczędzić także dzięki rozliczeniu z małżonkiem. Co istotne, taka preferencja nie dotyczy przedsiębiorców na „liniowce” i ryczałcie. Od tego roku wspólne rozliczenie nie wymaga pozostawania w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok. Jeśli więc emeryt wziął ślub nawet w grudniu 2022 roku, może rozliczyć się z drugą połówką.

Warto także pamiętać o ulgach, wśród których znajdziemy m.in. ulgę rehabilitacyjną (np. odliczenie leków), ulgę na przekazane darowizny czy też przekazać 1,5 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.

RadioZET.pl/Gov.pl