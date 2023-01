Pensja na rękę może być wyższa. Wystarczy złożyć jeden formularz

PIT-2 to formularz, który był sprawcą niemałego zamieszania w 2022 roku. Mowa o oświadczeniu pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki na podatek za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Jeśli płatnik tego nie zrobi, pensja na rękę będzie mniejsza, a na zwrot podatku pracownik poczeka aż do rocznego rozliczenia z fiskusem. Od 1 stycznia z możliwości powiększenia pensji netto o kwotę zmniejszającą podatek skorzysta więcej osób. Oto zmiany, które weszły w życie wraz z początkiem 2023 roku.

PIT-2. Kto i dlaczego powinien go złożyć?

1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w PIT, które umożliwiają pobieranie wyższej pensji netto każdego miesiąca. Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą 1 stycznia 2023 r. zaczęły obowiązywać przepisy umożliwiające stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników i przy umowach zlecenia.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, wieloetatowcy będą mogli korzystać z kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników. Możliwość ta będzie dotyczyła również osób na umowach zlecenia, dzięki czemu zleceniobiorcy nie będą musieli czekać ponad roku na zwrot podatku.

Dzięki temu wieloetatowcy i zleceniobiorcy, którzy złożą PIT-2 nie będą niepotrzebnie nadpłacać podatku w zaliczkach i odzyskiwać go dopiero przy rozliczeniu rocznym, kiedy to zwracane są nadpłaty. Tym samym otrzymywać będą wyższe wynagrodzenie na rękę już w trakcie roku Ministerstwo Finansów

Jak podał w objaśnieniach resort finansów, sam formularz PIT-2, będzie nie tylko upoważniał płatnika do pomniejszenia zaliczki na PIT o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, lecz także będzie informacją o ulgach i sposobie rozliczenia.

Opublikowane formularze PIT-2 (dla pracowników), PIT-2A (emerytury zagraniczne, stypendia) i PIT-3 (emeryci, świadczeniobiorcy), zawierają oświadczenia i wnioski, które podatnik składa płatnikowi swoich składek, w celu poboru zaliczek na podatek PIT od 2023 r. Pracownik będzie mógł poinformować o:

pomniejszaniu zaliczki na podatek o 1/12 kwoty, która zmniejsza podatek (czyli 300 zł miesięcznie), 1/24 (150 zł miesięcznie) lub 1/36 (100 zł miesięcznie);

zamiarze preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;

stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych;

stosowaniu zerowych ulg, czyli ulgi dla młodych, ulgi na powrót, dla pracujących seniorów lub dla rodzin 4 plus;

niestosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika (250 zł miesięcznie) lub 50 proc. kosztów uzyskania przychodów;

niepobieraniu zaliczek na podatek z uwagi na niskie dochody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku.

