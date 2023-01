Złożenie tego formularza pozwala zarobić więcej. Resort finansów: zachęcamy podatników

PIT można będzie rozliczyć już od 15 lutego z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT, lub nawet wcześniej w tradycyjny sposób – w skarbówce. W rocznym rozliczeniu wielu podatników odnotuje nadpłatę podatku, a fiskus zwróci im pieniądze. Nie trzeba jednak czekać całego roku na zwrot nadpłaconych zaliczek. Resort finansów przypomniał o korzyściach wynikających ze złożenia PIT-2.

PIT-2. Co daje złożenie tego druku

- Wraz z nowym rokiem zachęcamy podatników do złożenia formularza PIT-2 u swoich pracodawców. Formularz PIT-2 pozwala zmniejszyć comiesięczne zaliczki na podatek PIT maksymalnie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek - 300 zł. Oświadczenie warto złożyć ze względu na ubiegłoroczne zwiększenie tzw. kwoty wolnej do 30 tys. zł. Jego złożenie oznacza wyższą pensję na rękę co miesiąc – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Patrycja Dudek.

Taki formularz składa się zazwyczaj jednorazowo tuż po podjęciu danej pracy. Można go złożyć jednak w dowolnym momencie. W 2023 roku druk ten został rozbudowany.

PIT-2 odtąd mogą składać nie tylko etatowcy, lecz także zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, menadżerowie na kontraktach oraz osoby odbywające praktykę absolwencką lub staż uczniowski.

Dzięki temu osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą dostać większą wypłatę już w trakcie roku, zamiast czekać na zwrot podatku w rozliczeniu rocznym. Patrycja Dudek, MF

Co więcej, od 2023 roku PIT-2 można składać nawet u trzech płatników jednocześnie. - Osoby te będą mogły podzielić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 300 zł, między dwóch - po 150 zł - lub trzech płatników - po 100 zł, składając u każdego z nich PIT-2. Dzięki temu nie będą niepotrzebnie nadpłacać podatku w zaliczkach, co skutkować będzie wyższym wynagrodzeniem na rękę już w trakcie roku – wskazała rzeczniczka.

