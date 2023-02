PIT 2023. Zwrot podatku i niedopłata. Co należy zrobić?

PIT za 2022 rok można już rozliczyć m.in. dzięki usłudze Twój e-PIT. Ministerstwo Finansów oszacowało, że na skutek zmian podatkowych, w tym głównie Polskiego Ładu, fiskus będzie miał do zwrotu łącznie 7 mld zł. Może się także okazać, że podatnik, który w trakcie roku podatkowego „na rękę” zarobił nieco więcej, będzie musiał zwrócić skarbówce należności. Takich dłużników według szacunków na być 1,2 mln.

Zwrot podatku. Kiedy skarbówka zrobi przelew?

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie - do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Jeśli zatem podatnicy nie zaakceptują zeznań PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT, 45-dniowy termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od 3 maja. W przypadku korekty zeznania nadpłatę podatku fiskus zwróci w ciągu 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania. Urząd dokonuje zwrotu pieniędzy zwykle na rachunek bankowy wskazany przez podatnika, ale można także odebrać pieniądze w urzędzie lub zlecić przekaz pocztowy (na koszt podatnika).

Podatek do zapłaty. Jak się rozliczyć?

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą musieli dokonać przelewu na mikrorachunek podatkowy. To indywidualny numer rachunku, który służy wyłącznie do wpłat podatku.

„W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty” – podał resort finansów.

Może okazać się także, że podatek do zapłaty będzie wyższy, niż mógłby być np. z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej, czyli systemu podatkowego obowiązującego od stycznia do lipca 2022 roku. „W rozliczeniu PIT za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał tzw. ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca ub. r. Dla niektórych podatników rozliczenie z tą ulgą może okazać się korzystniejsze. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego, po złożeniu przez podatnika zeznania, obliczy hipotetyczny podatek należny z jej uwzględnieniem” – zadeklarowało ministerstwo.

Jeśli okaże się, że podatnik przepłacił, skarbówka poinformuje go o nadpłacie i zwróci pieniądze w ciągu 45 dni. Informacja taka trafi do podatnika w ciągu 21 dni od dnia złożenia zeznania. KAS wyśle pismo pocztą albo przez e-Urząd Skarbowy (jeżeli podatnik zgodził się na taką formę korespondencji). Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica.

