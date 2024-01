PIT za 2023 r. rozliczymy na początku tego roku. Deklarację podatkową można złożyć na kilka sposobów: m.in. przez portal ePIT.gov.pl, logując się profilem zaufanym, aplikacją mobilną lub bankowością elektroniczną. Inne metody to e-deklaracje (dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających osoby) czy rozliczenie osobiste, w urzędzie skarbowym, po dostarczeniu papierowej wersji dokumentów.

Po otrzymaniu PIT-u każdy z płatników będzie miał 74 dni na modyfikację, korektę lub odesłanie deklaracji podatkowej.

PIT 2024: kiedy deklaracje będą na koncie? Do kiedy składać PIT?

Na platformie e-PIT wszystkich podatników wita komunikat: „Przygotowane dla Ciebie zeznanie podatkowe za 2023 r. udostępnimy w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego 2024 r.”.

Po tym, jak dokument zostanie udostępniony, do 30 kwietnia każdy z płatników będzie miał czas na modyfikację, odrzucenie lub akceptację deklaracji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów (KAS) lub samodzielne rozliczenie PIT-u.

Kiedy PIT-y będą dostępne na stronie ministerstwa? Terminy rozliczeń

Zanim deklaracje zostaną udostępnione na stronie e-PIT, ZUS przesłał formularze do wszystkich, którzy w ubiegłym roku otrzymywali świadczenia. Otrzymają oni lub już otrzymali deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.Trafią one do płatników najpóźniej do 1 marca br.

Osoby z nadpłatą podatku otrzymają PIT 11A, a zwrot z tego tytułu nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego.

styczeń – 30 kwietnia - termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT z pominięciem usługi Twój e-PIT – elektronicznie (e-deklaracje) lub w wersji drukowanej

- termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT z pominięciem usługi Twój e-PIT – elektronicznie (e-deklaracje) lub w wersji drukowanej 15 lutego - udostępnienie na epit.gov.pl deklaracji PIT-37, PIT-38 , PIT-36 lub PIT-28

- udostępnienie na epit.gov.pl deklaracji PIT-37, PIT-38 , PIT-36 lub PIT-28 15 lutego - 30 kwietnia 2024 r. - termin na modyfikację, odrzucenie lub akceptację deklaracji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów (KAS) lub samodzielne rozliczenie

