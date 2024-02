Rozlicz PIT i przekaż 1,5 procent na Fundację Radia ZET

Ulga na leki to potoczna nazwa ulgi podatkowej funkcjonującej w famach ulgi rehabilitacyjnej. To, kto może z niej skorzystać i czego dotyczy, reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulgę na leki wykazuje się w druku PIT/O. To formularz, który składa się wraz z PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Ulga na leki 2024. Kto może z niej skorzystać? Ile wynosi?

Ulga na leki niestety nie dotyczy wszystkich podatników. Z tej możliwości mogą skorzystać tylko osoby niepełnosprawne oraz podatnicy, którzy utrzymują niepełnosprawnych. To, ile wynosi wspomniane odliczenie, wynika to z art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o PIT.

Zgodnie z prawem od podatku można odliczyć różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na lekarstwa w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), o których mowa jest w ustawie z dnia 6 września 2001 r. (prawo farmaceutyczne).

Jak rozumieć tan zapis? Osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą odliczyć od podatku koszty leków, jeśli suma wydatków w danym miesiącu przekroczy wspomnianą w ustawie PIT kwotę 100 zł. Odliczyć można jednak wówczas tylko nadwyżkę. Dla przykładu: gdy suma wydatków na lekarstwa u osoby upoważnionej, by skorzystać ze zniżki w marcu ubiegłego roku wyniosła 180 zł, może ona odliczy od podatku 80 zł. Reguła ta dotyczyć będzie każdego miesiąca w roku.

Ulga na leki 2024: Jak z niej skorzystać?

Jak skorzystać w ulgi na leki? Podatnik, który chce odliczyć medykamenty od podatku i ma taką możliwość, powinien uwzględnić to wypełniając załącznik PIT/O. Druk ten należy przedłożyć wraz z PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Wydatki poniesione na lekarstwa w poszczególnych miesiącach roku, nie powinny być zsumowane. Każdy miesiąc należy traktować osobno.

Warto pamiętać, że z uwagi chociażby na limit wydatków na lekarstwa, który określają przepisy, urząd skarbowy może zdecydować się na kontrole osób, które skorzystały z możliwości i wykorzystały ulgę na leki. W konsekwencji podatnicy muszą zachować kopie recept wystawionych przez lekarza specjalistę. Fiskus może zechcieć sprawdzić również faktury, rachunki i paragony za lekarstwa, na podstawie, których wyliczona została nadwyżka.

