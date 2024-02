PIT to deklaracja podatkowa i formalność, którą muszą złożyć wszyscy pracownicy. Ten dokument nierozerwalnie kojarzy się z początkiem roku; choć czas, w którym trzeba rozliczyć się z fiskusem, dla podatników kończy się w kwietniu, to pracodawcy muszą wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego oraz samego pracownika jeszcze w zimowych miesiącach. Znamy kluczowe daty.

Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT? O tym należy pamiętać

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach. Robi to poprzez wypełnienie deklaracji PIT-11. Dokument musi trafić nie tylko do zatrudnianego pracownika, ale również urzędu skarbowego. Portal Interia przypomina o dwóch istotnych w tym kontekście dla pracodawców datach:

31 stycznia 2024 (termin minął) – do tego dnia należało wysłać dokument w formie elektronicznej do urzędu skarbowego;

29 lutego 2024 – do tego dnia PIT w formie elektronicznej lub papierowej musi trafić do pracownika.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie przekaże PIT-u?

Czasami może dojść do sytuacji, w której PIT nie zostanie dostarczony. Czasami może wynikać to nie tylko z zaniedbania samego szefa, ale i np. ze zmiany miejsca zamieszkania pracownika (i w rezultacie nieaktualnego adresu widniejącego w dokumentach kadrowych) czy niedopatrzenia poczty. W takich okolicznościach należy niezwłocznie skontaktować się z miejscem pracy i zgłosić problem. Jeżeli nie przyniesie to skutku, o zaistniałej sytuacji można poinformować urząd skarbowy. Należy pamiętać jednocześnie, że nieprzekazanie przez pracodawcę PIT-11 nie zwalnia obywatela z obowiązku złożenia deklaracji oraz rozliczenia się ze skarbówką.

Źródło: Radio ZET/interia.pl/podatki.gov.pl