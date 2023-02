PIT z kolejnym absurdem. Seniorzy mogą sporo zapłacić za błąd

Twój e-PIT ruszył 15 lutego i nie obeszło się bez wpadek. System musiał zostać dostosowany do zmian wynikających z Polskiego Ładu, w tym także do nowych ulg. Jedną z takich preferencji jest ulga dla pracujących seniorów, czyli tych podatników, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) nadal pracują i nie pobierają emerytury. Co poszło nie tak? Ulga była uwzględniona w zeznaniach podatkowych „z automatu”, przez co senior, który nie poprawił druku, mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności za skorzystanie z ulgi, która nie musiała mu przysługiwać.

Ulga dla pracujących seniorów. Błędy w Twój e-PIT?

Ulga dla pracujących seniorów polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, osiągniętych z tytułu etatu lub zlecenia. Jak czytamy w dzienniku, księgowi zauważyli, że skarbówka przygotowała zeznania z automatycznie wpisaną ulgą nawet dla tych, którzy jedynie przez część roku podatkowego pracowali, czyli spełniali warunki do skorzystania z niej. „Problem dotyczy osób, którym prawo do ulgi dla seniorów nie przysługuje za cały 2022 r., a tylko za jego część, bo przez drugą część roku nie spełniali warunków zwolnienia z podatku” – czytamy.

Wyjaśniono także, że seniorzy, którzy otrzymali PIT-11, nie dowiedzą się z tego formularza, jaka część ich przychodów jest zwolniona z podatku, a jaka nie jest. Muszą więc wyliczyć to na własną rękę. Jeśli tego nie zrobią i zaakceptują zeznanie z ulgą na cały rok, być może będą musieli zwrócić nadpłatę, gdyż ta w pełni im nie przysługuje.

Resort finansów w odpowiedzi na wątpliwości SKwP odpisał, że pracujący emeryci to „osoby świadome, także co do przysługujących im praw podatkowych”. „Jeśli w trakcie roku korzystali z ulgi dla pracujących seniorów, a później przeszli na emeryturę i następnie podjęli ponownie pracę, będą wiedzieli, że ulgą objęte są wyłącznie należności za pracę uzyskaną w miesiącach przed przejściem na emeryturę” – wyjaśnił Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych MF.

„Przygotowanie przez administrację podatkową zeznania z ulgą dla pracujących seniorów nie oznacza, że podatnik automatycznie ma do niej prawo. Analogicznie do przygotowanego zeznania z ulgą na dzieci (na podstawie ubiegłorocznego zeznania) nie oznacza, że podatnik ma do niej prawo w określonym wymiarze (…). Jeśli podatnik nie dokona zmiany w przygotowanym zeznaniu, to zostanie ono automatycznie zaakceptowane w ostatnim dniu terminu na jego złożenie, ale to nie gwarantuje poprawności merytorycznej tego zeznania” – czytamy w odpowiedzi resortu finansów na pytanie SKwP.

RadioZET.pl/DGP