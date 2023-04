Piwo bezalkoholowe tylko dla pełnoletnich? Będą nowe oznaczenia

Piwo zero tylko dla pełnoletnich? Branża piwowarska nie chce, by piwa bezalkoholowe trafiały w ręce nieletnich. Wprowadzi zatem nowe oznaczenia.

Nowe oznaczenia na butelkach. „Zerówki” tylko dla pełnoletnich

”Producenci piwa zrzeszeni w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie wprowadzają bardziej czytelne i widoczne dla konsumentów oznaczenia” – czytamy w komunikacie przedstawicieli branży. Jak podano, dotychczasowe znaki z hasłami „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu” zastąpią piktogramy, ilustrujące te przekazy. Zmiana obejmie również zyskujące na popularności „zerówki”, na których pojawi się znak „18+”.

Sektor chce sprawić, by osoby niepełnoletnie nie sięgały po alkohol, podobnie jak kierowcy i kobiety w ciąży. Takie trzy znaki graficzne będą widniały na butelkach z piwem. Duża zmiana dotyczy także „zerówek”, gdzie także pojawi się znak „18+”.

„Tym samym, konsumenci otrzymują jasny przekaz, że cieszące się rosnącą popularnością zerówki są produktem skierowanym tylko do osób pełnoletnich, tak samo jak wszystkie piwa alkoholowe” – czytamy w komunikacie.

„Branża piwowarska wielokrotnie już mówiła, a teraz pokazuje to także na swoich produktach, że wszystkie piwa, również bezalkoholowe, mogą być sprzedawane i konsumowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Świat piwa to świat dorosłych, do którego osoby nieletnie nie powinny mieć dostępu” – podsumowano.

Cytowany w komunikacie prof. dr hab. Andrzej Fal, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego mówił, że od kilku lat przedstawia się w reklamach napoje bezalkoholowe i niskoalkoholowe jako „pozytywne zjawisko z punktu widzenia zdrowia publicznego”.- Może to stanowić sygnał do wspierania struktury konsumpcji alkoholu, w której większość stanowią napoje niskoprocentowe lub bez procentów. Jednak fakt, że piwo bezalkoholowe pozbawione jest procentów nie oznacza, że jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Zasady jego sprzedaży i konsumpcji powinny być takie same, jak w przypadku piw z alkoholem – mówił ekspert.

Nowe znaki graficzne mają do końca roku pojawić się m.in. na piwach grupy Kompania Piwowarska, Żywiec i Calsberg Polska.

