PKO BP apeluje do klientów. To dotyczy wszystkich

Cyberprzestępczość to coraz większe zagrożenie, które dotyczy każdego z nas. Wystarczy jednak stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa, by uniknąć wielu problemów. Jak wskazują eksperci, w wielu przypadkach to sam klient jest źródłem kłopotów: pewne czynności wykonujemy bez większego namysłu, mamy to samo hasło w kilku miejscach itd.

Bank PKO podpowiada, by:

nie korzystać z publicznych sieci Wi-Fi do logowania się do bankowości elektronicznej lub mobilnej,

nie udostępniać nikomu poufnych danych, w tym loginu, hasła, PESEL

nie otwierać nieznanych plików i nie instalować dodatkowych aplikacji, zwłaszcza gdy prosi o to ktokolwiek przez telefon,

weryfikować transakcje Blikiem, upewniając się czy osoba, która prosi o kod faktycznie jest znajomym (może się pod niego podszywać),

sprawdzać adresy stron internetowych i certyfikaty bezpieczeństwa,

tworzyć dobre hasła (długie i skomplikowane) oraz nie używać tych samych haseł do więcej niż jednej usługi,

weryfikować tożsamość pracownika banku

nie bagatelizować ostrzeżeń bezpieczeństwa i śledzić je na bieżąco.

Pamiętajmy również o regularnej zmianie haseł.