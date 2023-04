Płaca minimalna nieoczekiwanie wzrośnie? „Nawet 4130 zł”

Płaca minimalna wzrosła w styczniu do 3490 zł brutto, a z uwagi na rekordowo wysoką inflację w lipcu nastąpi kolejna podwyżka – do 3600 zł brutto. Jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli resortu rodziny i polityki społecznej, niewykluczone są kolejne podwyżki.

Ponad 4000 zł brutto. Będzie kolejna podwyżka płacy minimalnej?

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed zapowiedział na łamach Se.pl, że polski rząd wdroży dyrektywę o minimalnym wynagrodzeniu. Unijne prawo włącza pracowników i organizacje ich reprezentujące w proces ustalania pensji.

Mało tego, jak zaznaczyli eksperci z Business Centre Club, europejskie przepisy zakładają, że minimalne wynagrodzenie powinno stanowić od 50 do 60 proc. średniej krajowej. Jak wyliczono, wówczas płaca minimalna powinna wzrosnąć o 640 zł do kwoty 4130 zł brutto. Jak tę zmianę oceniają eksperci?

-W tym wypadku dyrektywy unijne traktowane są wybiórczo. Niejednokrotnie rząd nie stosuje dyrektyw, tym razem posługuje się nią jako podstawą do podniesienia płacy minimalnej. Nie ma bowiem obowiązku jednolitego podwyższania najniższego wynagrodzenia w całej UE, są to jedynie rekomendacje. Już dotychczasowe podwyżki płacy minimalnej nie były korzystne z punktu widzenia walki z inflacją. Oczywiście jesteśmy świadomi konieczności podwyższania płacy minimalnej ze względu na postępujący wzrost cen, niemniej należy mieć świadomość, że zbyt duży wzrost przekłada się na większą konsumpcję i tym samym niweczy walkę z inflacją – podkreślił Łukasz Bernatowicz z BCC.

- Do tego dochodzi specyfika roku wyborczego, która powoduje chęć przypodobania się wyborcom. Zatem należy zakładać dalsze podnoszenie płacy minimalnej – dodał ekspert.

Kraje członkowskie mają jeszcze czas na wdrożenie dyrektywy unijnej. Niewykluczone, że płaca minimalna i tak wzrośnie w przyszłym roku dwa razy, o czym mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski. Ustawa o płacy minimalnej stanowi o tym, że jeśli inflacja prognozowana na przyszły rok wynosi więcej niż 5 proc., to płacę należy podnieść dwa razy: w styczniu i w lipcu. Zgodnie z prognozami inflacja może nie wyhamować do niższego poziomu także w 2024 roku, co wiązać się będzie z dwukrotną podwyżką najniższej płacy, co z kolei rząd ogłosić może w kampanii wyborczej.

- Spodziewam się, że inflacja w 2024 roku będzie rosła w tempie ponad 5 proc., a zatem rząd zgodnie z ustawą dwukrotnie podniesie płacę minimalną – mówił Kamil Sobolewski.

RadioZET.pl/Se.pl/BCC