„Płace będą rosły”. Morawiecki: Polska będzie wielkim centrum produkcyjnym Europy

Polska może stać się „nowymi Chinami” i przejąć produkcję dla Europy – zapowiedział Mateusz Morawiecki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. To efekt spodziewanej deglobalizcji i skracania łańcuchów dostaw spowodowane przez pandemię oraz wojnę w Ukrainie. - Ale także będziemy tworzyć najlepsze możliwe warunki dla przemysłu informatycznego nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej i w całej UE - zaznaczył premier.

Polska centrum produkcyjnym Europy. Zamiast Chin

Premier dodał, że dowodem sukcesu tej strategii są liczby, które pokazują na wzrost działalności przemysłowej i informatycznej, outsourcingu procesów biznesowych „i inne tego typu działy gospodarki narodowej, które w ostatnim czasie znakomicie się rozwijają, w których ten rozwój jest dwucyfrowy”.

- Kiedy gonimy do przodu - wyprzedzamy innych, ściągamy nowych inwestorów, ściągamy talenty z kraju i zagranicy po to, by Polska była najlepszym miejscem do pracy i do życia w Europie - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Stwierdził, że Polska nie może i nie chce być systemem wyodrębnionym. - Nie chcemy być Białorusią, bo widzimy jak to się kończy. Polska jest i będzie wprzęgnięta w system naczyń połączonych gospodarki globalnej - powiedział.

Według premiera Polska jest częścią wielkiej przebudowy świata. Zwrócił uwagę, że pandemia uświadomiła, że coś poszło w procesie globalizacji nie tak, że uzależnienie od wielkich, potężnych, konkurencyjnych obszarów gospodarczych musi mieć swoje granice - stąd dyskusje na temat reshoringu, nearshoringu, friendshoringu. - Polska jest przyjaznym krajem dla wszystkich wielkich międzynarodowych firm, a także średnich i mniejszych - polskich i zagranicznych, które chciałyby budować swoje łańcuchy dostaw, łańcuchy produkcji - zaznaczył.

Dodał, że nasz kraj jest najlepszym miejscem do relokowania takich poszczególnych fragmentów lub całości łańcuchów produkcji „właśnie dlatego, że nie tylko jest krajem bezpiecznym, jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych krajów świata”. Dodał, że Polska jest też krajem talentów, „który poprzez mechanizm specjalnej strefy ekonomicznej tworzy idealne, optymalne warunki dla inwestorów krajowych i zagranicznych do rozwijania biznesu”.

Premier oświadczył, że patrzy dziś „z ostrożnym optymizmem w przyszłość”. - Coraz więcej rozmów z inwestorami krajowymi i międzynarodowymi podpowiada mi, że Polska będzie wielkim centrum produkcyjnym Europy - podkreślił.

- Wynagrodzenia polskich pracowników będą rosły, konkurencyjność polskiego pracownika będzie również szła do góry, a to oznacza dobry model rozwoju gospodarczego, pozytywne sprzężenia zwrotne - więcej kapitału, nowoczesnego kapitału, nowoczesnych technologii, więcej wykwalifikowanych pracowników i szybki wzrost gospodarczy, a więc bardzo dobre środowisko, ekosystem dla każdego przedsiębiorcy – zauważył premier.

RadioZET.pl/PAP