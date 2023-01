Kilometrówka w 2023 roku doczeka się aktualizacji stawek. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wejdzie w życie 17 stycznia br. Ostatni raz stawki aktualizowane były w 2007 roku, na co w grudniowym piśmie do resortu uwagę zwracał Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

Kilometrówka w 2023 roku

Mowa o sytuacji, w której nauczyciel, pielęgniarka, urzędnik lub pracownik prywatnej firmy do celów służbowych używa własnego samochodu. Pracodawca jest wówczas zobowiązany do wypłaty tzw. kilometrówki, której stawki nie były zmieniane od lat. RPO opisał sprawę pielęgniarki, która dojeżdża do pacjentów własnym samochodem.

„Skarżąca wskazała, że kwota kilometrówki nie była aktualizowana od 2007 r. Przy dzisiejszych cenach paliwa wydaje się to zupełnie nieadekwatne do obecnych realiów” – napisał RPO.

Mało tego, w ocenie skarżącej zwrot kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych nie powinien być opodatkowany, ponieważ nie stanowi on dochodu pracownika. Z podatkowego punktu widzenia przychodem ze stosunku pracy są jednak wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, w tym kilometrówka.

Kilometrówka miała być w założeniu należytą rekompensatą za używanie prywatnego auta do pracy zawodowej. W rzeczywistości jednak nie pokrywa kosztów związanych z jego używaniem – skoro jest dodatkowo opodatkowana RPO

Najnowsze rozporządzenie, które wejdzie w życie 17 stycznia, podwyższa nieco ustawowe limity:

dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 – 0,89 zł (było 0,5214 zł),

– 0,89 zł (było 0,5214 zł), dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 – 1,15 zł (było 0,8358 zł),

– 1,15 zł (było 0,8358 zł), dla motocykla – 0,69 zł (było 0,2302 zł),

dla motoroweru – 0,42 zł (było 0,1382 zł).

RadioZET.pl