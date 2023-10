Po wyborach ceny paliw pójdą w górę. Są prognozy

Orlen we wrześniu obniżył ceny paliw i przyczynił się tym samym do wydłużenia kolejek na stacjach benzynowych, a paliw z czasem zaczęło brakować. Analitycy zwiastują rychłe podwyżki, jednak prezes koncernu Daniel Obajtek mówi, że na razie nie ma mowy o wyższych cenach. Co mówią prognozy analityków?

Ceny paliw po wyborach. Prognozy na najbliższe dni

Eksperci z e-petrol.pl spodziewają się wyższych cen na stacjach paliw. Już obecnie na wielu stacjach za litr paliwa trzeba zapłacić powyżej 6 złotych za litr. Niższe ceny – jak zauważył portal - spotkać można głównie na „bezawaryjnych” stacjach Orlen.

Ceny hurtowe w krajowych rafineriach nieznacznie idą jednak w górę. Zgodnie z prognozami ekspertów po niedzieli 15 października, ceny będą kształtować się następująco:

Średnie ceny benzyny 95 w przedziale 5,99-6,15 zł/l.

Ceny oleju napędowego w przedziale 6,09-6,22 zł/l.

Ceny autogazu między 3,03 a 3,13 zł za litr.

O umiarkowanym wzroście cen paliw poinformowali PAP także eksperci z Refleksu. Podwyżki te są pokłosiem „ograniczonej podaży paliw w cenach krajowych producentów przy jednocześnie zwiększonej sprzedaży paliw na stacjach”.

„Wzrost cen paliw w przypadku części operatorów rynku jest jedyną opcją, by ustabilizować poziom sprzedaży paliw na stacji, zapewniając jednocześnie ciągłość dostaw” – podsumowano w komentarzu.