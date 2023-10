„PO wycofa się ze sztandarowej obietnicy”. Co z pensjami Polaków?

Wybory parlamentarne zmienią układ sił w parlamencie. Niewykluczone, że nowy rząd będzie składał się z polityków obecnej opozycji. Wiceminister finansów Artur Soboń w programie „Gość Radia ZET” mówił m.in. o podatkowych obietnicach opozycji. Zdaniem przedstawiciela rządu „PO oszuka Polaków” w kluczowej sprawie.

PO nie dotrzyma słowa? "Opozycja oszuka Polaków"

Koalicja Obywatelska w swoim programie wyborczym zaproponowała podniesienie kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 30 tys. zł, do 60 tys. zł. Jak czytamy w dokumencie, „osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego”. Sprawę na antenie Radia ZET skomentował wiceminister finansów Artur Soboń.

- Według mnie Platforma Obywatelska oszuka Polaków i będzie próbowała w tej sprawie kluczyć. Ta obietnica kosztować będzie 45 mld złotych, z czego 15,5 mld zł to ubytek samorządów. Kolekcjonuję pomysły opozycji, to bujda na resorach. Już dziś czytam, że eksperci ze względu na wydatki mówią, że należy się zastanowić nad tym pomysłem i to stopniować – mówił Soboń.

Na pytanie o możliwość nowelizacji budżetu przez opozycję, Soboń odparł, że opozycja nie zdecyduje się na zwiększanie wydatków. - Platforma może to zrobić, ale myślę, że partia ta wycofa się ze swoich sztandarowych obietnic – mówił przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.

Soboń dodał, że opozycja celowo mówi o deficycie jako „dziurze Morawieckiego”, by mieć podkładkę ku wycofaniu się z deklaracji ogłoszonych przed wyborami parlamentarnymi.

Przypomnijmy, że zgodnie z planem budżetowym na bieżący rok deficyt wyniesie 92 mld zł. W 2024 roku dochody państwa mają wynieść 684,5 mld zł, a limit wydatków budżetu państwa został ustalony na 849,3 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 mld zł.