PO zlikwiduje 13. i 14. emeryturę oraz 800 plus? Sasin: po wyborach totalne cięcie

13. i 14. emerytura oraz 800 plus stały się dla Polaków świętościami. Przed wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwość „ostrzegało”, że jeśli PO przejmie władzę, to świadczenia zabierze. Donald Tusk chwalił się ostatnio, że 800 plus trafiło do rodziców wcześniej, niż zakładała ustawa, o likwidacji „trzynastek” i „czternastek” się nie mówi, zbliża się za to możliwość wprowadzenia drugiej waloryzacji i renty wdowiej. Mimo tego Jacek Sasin w „Gościu Radia ZET” wrócił do „straszenia”, że PO czyha na świadczenia otrzymywanego przez Polaków i że zabierze je po nadchodzących wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Likwidacja 13. i 14. emerytury? Sasin: jestem w stanie się założyć

13. emerytura w 2024 roku będzie wypłacana w rekordowej wysokości: jeśli potwierdzą się informacje o waloryzacji na poziomie 12,3 procent, „trzynastka” brutto wyniesie 1783,82 zł brutto. W 2023 roku 13. emeryturę wypłacano w wysokości 1588,44 zł brutto. Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych, w "Gościu Radia ZET” stwierdził jednak, że budżet, w którym zaplanowano związane z wypłatami wydatki, jest „fikcją”.

Oglądaj

- Zobaczymy, jak będą wyglądały kwestie budżetowe. Mamy w tej chwili gigantyczny deficyt, dodatkowo w tym budżecie ukryto całkowicie nierealne wskaźniki wzrostu dochodów, ten budżet jest fikcją, która została przyjęta – tak Sasin ocenił ustawę budżetową, która została przygotowana przez rząd Morawieckiego, a Koalicja 15 października wprowadziła w nim tylko poprawki. Takie rozwiązanie wynikało z braku czasu – z powodu opóźnienia przekazania rządów na przygotowanie własnego projektu budżetu gabinet Donalda Tuska miał w praktyce tylko kilka dni.

Sasin stwierdził, że budżet przyjęty przez Sejm jest „fikcją” uchwaloną na potrzeby nachodzących wyborów, a gdy tylko głosy zostaną oddane, nastąpi cięcie wydatków socjalnych. - Wyobraża sobie pan, ze rząd Donalda Tuska likwiduje 13. i 14. emeryturę, że likwiduje 800 plus? – dopytał Bogdan Rymanowski.

- Tak, jestem w stanie to sobie wyobrazić, ale przecież oni to już wielokrotnie mówili o 13. i 14. emeryturze – odpowiedział Sasin. Na uwagę, że koalicja rządząca wypowiadając się o „trzynastkach” i „czternastkach” deklarowała ich utrzymanie, poseł PiS odrzekł w następujący sposób.

- Gratuluję poczucia, że to co mówią, to zrobią, ja mam inne zdanie – zakończył wątek Jacek Sasin. „Nic co dane nie zostanie zabrane” – takich hasłem rozwiewali wątpliwości dotyczące przyszłości świadczeń politycy nowej koalicji rządzącej już po wyborach.

Częstym obiektem dyskusji wyborczych był też wiek emerytalny – PiS przekonywało, że w razie przejęcia rządów przez PO Donald Tusk znowu zdecyduje o podniesienie wieku uprawniającego do zakończenia aktywności zawodowej. Wcześniejsza reforma Platformy miała zapewnić stabilność systemu ubezpieczeń społecznych oraz przełożyć się na wyższe świadczenia – dziś kobiety, które przechodzą na emeryturę 5 lat wcześniej od mężczyzn, otrzymują świadczenia znacznie niższe od mężczyzn.

Źródło: Radio ZET