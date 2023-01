Poczta Kwiatowa zapłaci karę. „Klienci narażeni na straty finansowe i szkody emocjonalne”

UOKiK rozprawił się z Pocztą Kwiatową. Prezes urzędu nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 1,6 mln zł za stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego.

Poczta Kwiatowa została ukarana. Klient nie miał gwarancji, że przesyłka dojdzie na czas

Jak podał urząd, spółka nie gwarantowała dostarczenia na czas kwiatów lub upominków w dni szczególnego zapotrzebowania na jej usługi - Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dzień Ojca.

Zbliża się Dzień Babci i Dziadka, niebawem Walentynki… W te szczególne dni wielu konsumentów korzysta z usług Poczty Kwiatowej, pragnąc sprawić radość bliskim. Terminowe dostarczenie upominków to najważniejszy warunek prawidłowej realizacji zamówienia. Zawiedzeni konsumenci zgłaszali, bezpośrednio do UOKiK lub w internecie, swoje niezadowolenie – ich przesyłki zamówione przez Pocztę Kwiatową nie dotarły do adresatów lub nie zostały dostarczone w wyznaczonym terminie UOKiK

Urząd podał, że Poczta Kwiatowa w załączniku do regulaminu zaznaczyła, że nie gwarantuje dostarczenia przesyłek w Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca. Wszystko przez zwiększone zainteresowanie usługami spółki w powyższe dni. Spółka wyłączyła jednak odpowiedzialność za spóźnienia, co nie spodobało się UOKiK.

- Spółka nie może wyłączać swojej odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie usługi. Jako działający od ponad 20 lat w Polsce profesjonalny przedsiębiorca powinien być odpowiednio przygotowany na takie święta, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na doręczenie kwiatów czy upominków. Dla klientów jest szczególnie istotne, aby przesyłka dotarła do adresata w konkretnym dniu, zwłaszcza gdy przedsiębiorca do tego zachęca. Jeśli Poczta Kwiatowa nie jest w stanie zrealizować zamówień w terminie, powinna ograniczyć ich przyjmowanie lub informować o braku możliwości dostarczenia kwiatów na czas. Wtedy konsumenci mogliby poszukać innej firmy lub innego sposobu sprawienia radości bliskim – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co więcej, spółka miała dodatkowo zachęcać do zamówienia kwiatów w święta, stosując takie slogany jak „jeszcze zdążysz!”. Klient musiał jednak sięgnąć do załącznika, aby dowiedzieć się, że choć zdąży zamówić kwiaty, te mogą nie dotrzeć do odbiorcy na czas. - Przedsiębiorca przez sześć lat stosował niedozwoloną klauzulę, by uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie usługi, co narusza interesy konsumentów. Poza konsekwencjami ekonomicznymi konsumenci narażeni byli na szkody emocjonalne, dotyczące relacji z bliskimi – podsumował Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

RadioZET.pl/UOKiK