Poczta Polska sprzedaje mieszkania. Ceny są naprawdę niskie, ale jest haczyk

Poczta Polska prowadzi działalność, o której mało kto wie: za okazyjną cenę możemy kupić od państwowego przedsiębiorstwa mieszkania w atrakcyjnych cenach. Nieruchomości znajdują się w ciekawych lokalizacjach, m.in. uzdrowiskach. Niestety, jest jeden haczyk: większość wystawianych lokali mieszkalnych nadaje się do kapitalnego remontu.

Nieruchomości od Poczty Polskiej: szczegółowe informacje

Jedna z nieruchomości, jaką oferuje Poczta Polska, znajduje się w niewielkiej miejscowości Bożepole Wielkie. Dojedziemy stąd do Gdyni w zaledwie godzinę. Blisko jest też do Pucka czy Dębek. 63-metrowy lokal składa się z czterech pomieszczeń. Niestety, nieruchomość wymaga gruntownego, bardzo kosztownego remontu. Kolejny przykład to nieruchomość zlokalizowana w Żarnowie (zaledwie godzina drogi od Świnoujścia). Budynek ma 170 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, a położony jest na działce o powierzchni 2 tysięcy metrów kwadratowych. Licytacja tej nieruchomości będzie miała miejsce w lutym. Cena wywoławcza to 244 tys. zł. W tym przypadku budynek również będzie potrzebował lekkiego odświeżenia. Nieruchomości od Poczty Polskiej, które wystawione są na sprzedaż, znajdziemy też w Karpaczu oraz kilku miejscowościach turystycznych na Mazurach.

Poczta Polska na skraju bankructwa?

Według doniesień “Rzeczpospolitej”, sytuacja finansowa Poczty Polskiej jest fatalna. Spółka wstrzymała inwestycje, rekrutacje nowych pracowników oraz podwyżki. Zdaniem związkowców Poczcie Polskiej grozi bankructwo: strata za ubiegły rok wynosi aż 787 mln zł. W związku z trudną sytuacją, pracownicy poczty napisali list do władz państwowych, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie i proszą o interwencję.

Poczta Polska, która istnieje od 466 lat, przetrwała wiele trudnych momentów, ale tak źle jeszcze nie było: w lutym 2024 r. aż 63 tys. pracowników może pozostać bez pensji. Upadłość spółki to obecnie realne zagrożenie.