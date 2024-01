Poczta Polska wydała specjalny komunikat. Chodzi o abonament

Kwestią abonamentu telewizyjnego zajmuje się Poczta Polska. Każdy podatnik, który posiada radio lub telewizor powinien opłacać abonament. Miesięcznie trzeba zapłacić 8,70 zł za radio lub 27,30 zł za telewizor i radio. Możemy też otrzymać zniżkę, jeśli zapłacimy za cały rok z góry. Skąd wiadomo, czy podatnik płaci abonament? Od pewnego czasu możemy spodziewać się kontrolerów, którzy to sprawdzą. Niektóre osoby unikną opłat.

Kto nie zapłaci abonamentu RTV? Poczta Polska publikuje komunikat

Chociaż opłaty za radio i telewizor dotyczą zdecydowanej większości obywateli, pewna grupa osób jest zwolniona z opłat.

– Każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego, lub radiofonicznego jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych. Zasada dotyczy wszystkich, z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych od opłat, pod warunkiem dopełnienia stosownych formalności – zastrzega Poczta Polska na początku komunikatu dotyczącego abonamentu RTV.

Najliczniejszą grupą, która nie zapłaci abonamentu RTV są seniorzy (powyżej 75. roku życia). Inne osoby których dotyczy zwolnienie, to osoby, co do których orzeczono:

I grupę inwalidztwa,

całkowitą niezdolność do pracy,

znaczny stopień niepełnosprawności,

trwałą lub okresową całkowitą niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,

osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów,

osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,

osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Jak uzyskać zwolnienie z opłat? Pamiętaj o formalnościach

Aby zostać zwolnionym z opłat, mimo wszystko należy zarejestrować odbiorniki w Poczcie Polskiej i zapisać numer PESEL: w ten sposób podatnik potwierdzi, że ma przynajmniej 75 lat. Osoby mające 60 lat i posiadające prawo do emerytury muszą okazać w placówce pocztowej właściwe dokumenty. Osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych, powinny zgłosić się do wybranej placówki pocztowej i przedstawić stosowne dokumenty, potwierdzające uprawnienia do zwolnienia.