„Podatek 5 plus”. Rządowy pomysł na zniechęcenie do kupowania mieszkań

Mieszkań w Polsce chronicznie brakuje – wynika z danych statystycznych. Jednocześnie w danych z ostatniego spisu powszechnego GUS doszukał się 2 mln pustostanów. Rząd zaczął więc szykować przepisy, które mają utrudnić kupowanie przez jednego nabywcę większej liczby mieszkań. - Będziemy starali się ograniczyć nabycia więcej niż jednej nieruchomości jednorazowo, ewentualnie będzie wyższy podatek przy nabyciu mieszkania kolejnego - zapowiedział w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Nowy, wyższy podatek dla właścicieli kilku mieszkań

Deficyt mieszkań rząd chce rozwiązać stymulując stronę popytową, która wskutek podwyżek stóp procentowych znacznie osłabła. Liczba przyznawanych kredytów hipotecznych spadła rok do roku o 70 procent. Brak szans na uzyskanie finansowania zakupu mieszkania przez klientów skłonił deweloperów do wstrzymania nowych inwestycji, co doprowadziłoby do jeszcze większego niedoboru na rynku nieruchomości. Motywującą na branżę ma podziałać program Pierwsze Mieszkanie, w którym można będzie zyskać nawet 250 000 zł dopłaty do spłaty kredytu. O szczegółach opowiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Na wszelki wypadek w rządzie pojawił się także pomysł zablokowania, a przynajmniej utrudnienia, możliwości zakupywania większej liczby mieszkań przez jednego nabywcę. Szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda powiedział w Radiu Plus, że należy ograniczyć skupowanie mieszkań nie tylko przez duże podmioty, lecz także firmy prywatne, „które hurtowo skupują mieszkania na rynku i ograniczają ofertę dla Polaków”

- Bez względu czy to jest instytucja czy to jest osoba fizyczna, jeżeli hurtowo skupuje mieszkania, to oznacza to jedno - dla przeciętnej rodziny, która szuka mieszkania to są wyższe ceny i to jest mniejszy wybór. Dlatego chcemy to ograniczyć - powiedział Buda. Pytany, ile mieszkań oznacza hurt wskazał, że „7-8 osiem mieszkań to jest dużo”.

- 5 plus to jest rzeczywiście ten poziom, nad którym się powinniśmy zastanowić. Myślę, że od 6. mieszkania moglibyśmy takie reguły wprowadzać - wskazał szef MRiT, odnosząc się do pomysły ustanowienia ograniczeń w nabywaniu kolejnych mieszkań. Jako przykład rozważanego rozwiązania podał możliwość prowadzenie wyższego podatku lub ograniczenia możliwości zakupów do jednego mieszkania rocznie.

Odnosząc się do pytania, z jakimi to się będzie wiązało kosztami w przypadku np. sześciu nieruchomości wskazał, że „to jest kwestia wysokości procentowej podatku od czynności cywilno-prawnych”. - Jest kilka propozycji, które opisaliśmy, czekamy na decyzję polityczną w tej sprawie - dodał.

- Będziemy się starali pakietowe nabycia ograniczyć, czyli więcej niż jednej nieruchomości jednorazowo. To będzie dla nas wyznacznik. (…) Chcielibyśmy ograniczyć ten popyt inwestycyjny na nieruchomości, bo w Polsce mamy nie dosyć mieszkań dla rodzin, dla zwykłych Janów Kowalskich – zapowiedział Waldemar Buda.

RadioZET.pl/Radio Plus/PAP