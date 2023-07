Podatek od psa 2024. Historyczna podwyżka

Podatek od psa w 2024 roku po raz kolejny wzrośnie. Jego wysokość jest wyznaczana na podstawie inflacji w pierwszym półroczu. Główny Urząd Statystyczny podał, że od stycznia do czerwca 2023 ceny wzrosły o 15 procent. O tyle zostaną więc podniesione stawki podatków lokalnych – nie tylko od pasa, lecz także od nieruchomości.

Podatek od psa 2024. Stawka, wysokość

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Ministerstwo Finansów wyda rozporządzenie określające maksymalne stawki opłat i podatków lokalnych w 2024 roku na podstawie danych opublikowanych przez GUS. Nie trzeba czekać na rząd, żeby wiedzieć, ile wyniosą nowe stawki – wystarczy podstawić wyliczenia GUS do zapisanego w ustawie wzoru.

Za czworonożnego przyjaciela trzeba będzie odprowadzić podatek w wysokości 173,65 zł, w 2023 roku było to 151 zł. Stawki maksymalne podatków pobieranych przez samorządy wyznaczane są przez rząd na podstawie zapisów w ustawie. Władze lokalne mogą, ale nie muszą, zdecydować się na ich stosowanie. Daniny lokalne stały się jednak ważne dla samorządów po wprowadzeniu Polskiego Ładu, przez który straciły dużą część wpływów z podatku PIT.

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości wzrośnie w 2024 roku z 1 zł za metr kwadratowy do 1,15 zł za metr kwadratowy – w przypadku, gdy mowa jest o budynku lub lokalu wykorzystywanego do celów mieszkalnych. Podatek od budynków wykorzystywanych komercyjnie, na przykład sklepów, wzrośnie z 28,78 zł za metr kwadratowy w 2023 roku do 33,10 zł za metr kwadratowy w 2024. Nowa stawka od budynków pozostałych, na przykład garaży podziemnych, wyniesie 11,17 zł za metr kwadratowy. W 2023 było to 8,71 zł za metr kwadratowy.

Wzrosną także podatek od gruntów firmowych: z 1,16 zł za metr kwadratowy obecnie do 1,34 zł za metr kwadratowy w 2024 rok. Niższa stawka będzie obowiązywać od gruntów pozostałych, która wzrośnie do 71 groszy za metr kwadratowy (obecnie to 61 groszy).

