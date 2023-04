Podatnicy przekazali miliardy złotych na cele dobroczynne. „To może być rekordowy rok”

PIT za 2022 rok można rozliczyć do 2 maja br. Z uwagi na zamieszanie podatkowe związane z Polskim Ładem, tegoroczne rozliczenie nie musi należeć do najłatwiejszych. Zawiłości w przepisach w podcaście „Biznes. Między Wierszami” wyjaśnił przedstawiciel resortu finansów Arkadiusz Jedynak. Dyrektor departamentu podatków przypomniał także o możliwości przekazania 1,5 proc. podatku na cele dobroczynne.

1,5 proc. PIT na OPP w 2023 roku

Podatek w całości zasili budżet państwa, jeśli podatnik nie przekaże OPP 1,5 proc. PIT. Pieniądze te zasilają konta fundacji i stowarzyszeń, które prowadzą działalność dobroczynną. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w latach 2008-2021 liczba aktywnych organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła z 6,2 tys. do 9,4 tys. Niemal co dziesiąte stowarzyszenie lub fundacja to właśnie OPP, której można przekazać 1,5 proc. podatku.

W ramach 1 proc. PIT Polacy przekazali na cele dobroczynne miliardy złotych. W bieżącym roku sytuacja nieco się skomplikowała za sprawą Polskiego Ładu. Przedstawiciele organizacji non-profit zwrócili uwagę, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zmniejszenie stawki podatku do 12 proc. sprawi, że spora część społeczeństwa de facto odprowadza niższy podatek. Polski Ład przeniósł bowiem ciężar podatkowo-składkowy, który ponoszą podatnicy, z PIT na składkę zdrowotną, której nie odliczymy od podatku. Gdyby OPP nadal miałaby otrzymywać 1 proc. podatku, wpływy faktycznie mogłyby być niższe niż w ubiegłych latach. Rząd zwiększył zatem 1 proc. do 1,5 proc. podatku, które można przekazać na rzecz tych organizacji.

Każdy podatnik (z podatkiem do zapłaty) może przekazać 1,5 proc. PIT m.in. tym organizacjom, które pomagały Ukraińcom wobec rosyjskiej agresji. Z danych GSU wynika, że w okresie 24 lutego do 31 marca 2022 roku 3,5 tys. (37,1 proc.) organizacji pożytku publicznego podjęło dodatkowe działania na rzecz potrzebujących w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy. Zbiórkę na rzecz ofiar wojny prowadziła także fundacja Radia ZET.

1,5 proc. PIT Fundacja Radia ZET Jak przekazać 1,5 proc. podatku Fundacji Radia Zet? Jeżeli korzystasz z usługi e-PIT to zachęcamy do zalogowania się na swoje konto. Deklaracja podatkowa zawiera pole w które należy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego (KRS Fundacji Radia ZET to 0000127204).

GUS dodał, że w 2022 r. przychody OPP z tytułu 1 proc. wyniosły łącznie ponad 1,114 mld zł i były o 141 mln zł wyższe niż rok wcześniej i 2,8-krotnie wyższe niż w 2011 roku. Od 2011 r. do 2022 r. przeciętne wpływy z 1 proc. PIT przypadające na jedną OPP zwiększyły się o 63,5 tys. zł (z 61,5 tys. zł do 125 tys. zł)

Teraz, gdy odpis podatkowy został zwiększony do 1,5 proc., rządzący zwiastują rekord. W komunikacie resortu czytamy, że szacunkowe wpływy mają wzrosnąć rok do roku o około 210 mln zł. „Podatek przestali płacić ci, którzy zarabiają stosunkowo niewiele, więc ich odpisy na OPP nie były wysokie. Jednocześnie wysokość odpisu wzrosła o połowę – do 1,5 proc. W efekcie szacujemy, że dochody OPP nie tylko nie zmaleją, ale wręcz wzrosną w stosunku do poprzedniego roku o ok. 210 mln zł” – czytamy w komunikacie.

