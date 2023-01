Podniesienie wieku emerytalnego. Milion osób zapowiedziało wyjście na ulice

Wiek emerytalny w poszczególnych krajach potrafi mocno się różnić. W Polsce na emeryturę mogą przejść kobiety po ukończeniu 60. roku życia oraz mężczyźni, którzy osiągną wiek 65. lat. W Turcji, na pół roku przed wyborami, wiek emerytalny zniesiono, wprowadzając za to wymóg odpowiedniego stażu pracy. We Francji, ze względu na niebezpieczeństwo załamania systemu emerytalnego, postanowiono o podwyższeniu wieku emerytalnego o 2 lata. Francuzi nie zamierzają się na to godzić.

Podniesienie wieku emerytalnego. Ogólnokrajowy strajk we Francji

Problemy z działaniem systemu ubezpieczeń społecznych występują powszechnie w krajach rozwiniętych. Kłopoty nie ominęły także Polski: ze względu na coraz wyraźniejszą depopulację wypłacane będzie coraz więcej świadczeń ze składek coraz mniejszej liczby pracujących. Ostrzegał o tym dr Tomasz Lasocki w podcaście „Biznes. Między wierszami”, przy okazji przypominając, że przyszłe emerytury będą w porównaniu do obecnych groszowe. Stąd powstanie PPK – ekspert wyliczył, ile środki oszczędzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą mogły dodać do otrzymywanego od ZUS świadczenia.

Polski rząd przyznał, że konieczne będzie „efektywne zwiększenie wieku emerytalnego”. Nie zostanie to osiągnięte powrotem do wcześniejszych przepisów: zamiast tego planowane są zachęty do pozostawania w pracy już po nabyciu prawa do jej zakończenia.

Trudne do wprowadzenia będą także zmiany we Francji. Poparcie społeczne dla reformy i podniesienia wieku emerytalnego jest niskie: przeciw wypowiedziało się 68 procent Francuzów. Mocno zaangażowane w walkę z zapowiedzianymi zmianami są także związki zawodowe, które zapowiedziały paraliż państwa i wyprowadzenie na ulicę miliona osób. Duże utrudnienia zapowiedziano w systemie transportu publicznego: na lotnisku Orly odwołano 20 procent lotów.

Plan podniesienia wieku emerytalnego został zaprezentowany we Francji na początku 2023 roku. Nowe przepisy przewidują, że aby otrzymać pełny wymiar emerytury, trzeba będzie pracować minimum 43 lata, o rok dłużej, niż obecnie.

Do 2010 roku we Francji obowiązywał wiek emerytalny wynoszący 60 lat. Za prezydentury Nicolasa Sarkozy'ego został podniesiony do 62 lat – zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

