„Podniósłbym wiek emerytalny”. Będzie powtórka z 2012 roku?

Wiek emerytalny do podniesienia? Taki pogląd w programie „Gość Radia ZET” wyraził były szef Nowoczesnej Ryszard Petru. Prezes Instytutu Myśli Liberalnej na pytanie Bogdana Rymanowskiego o wiek emerytalny odpowiedział wprost: należy do podwyższyć.

Wiek emerytalny do zmiany?

Plan Petru jest spójny m.in. z rekomendacją OECD. Organizacja wskazała w raporcie OECD Economic Surveys: Poland 2023, że stabilność systemu fiskalnego może ostatecznie mieć związek z emeryturami. Autorzy raportu zwrócili uwagę na znaczny spadek stopy zastąpienia, przyszli emeryci będą pobierać świadczenia w coraz to niższej wysokości w relacji ze średnią płacą.

Mimo rekomendacji rząd PiS jasno deklaruje, że podwyżki wieku emerytalnego nie będzie. Są za to zachęty do dłuższej pracy: seniorzy, którzy zamiast świadczenia z ZUS wybiorą dalszą pracę, są zwolnieni z PIT.

Ostatnią podwyżkę wieku emerytalnego zaproponowała Platforma Obywatelska ponad 10 lat temu. Założeniem było stopniowe podnoszenie i zrównywanie wieku emerytalnego, by ostatecznie wynosił on 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – taki sam scenariusz rekomenduje dziś dla Polski OECD. Rząd PiS w 2017 roku wrócił jednak do poprzedniego stanu i obniżył wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 – dla mężczyzn.

44,8 procent Polaków uważa, że wiek emerytalny należałoby w Polsce obniżyć - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. 32,4 procent ankietowanych jest za tym, żeby wiek emerytalny został podniesiony.

RadioZET.pl