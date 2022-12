Podwójna waloryzacja emerytur. Jedna to „za mało”

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 będzie rekordowo wysoka z powodu równie rekordowej inflacji. Już dziś wiadomo, że wbrew zapowiedziom rządu nie wyniesie 13,9 procent – Instytut Emerytalny wyliczył dla nas, o ile zapewne wzrosną świadczenia w przyszłym roku. Dla seniorów to może być jednak za mało – a ich głos w roku wyborczym będzie słuchany wyjątkowo uważnie.

Dwukrotna waloryzacja w 2023 roku. 76 procent Polaków jest za

Polscy emeryci mocni zbiednieli. Pokazuje to Indeks Koszyka Dudy – świadczenia otrzymywane przez seniorów pozwalają na zrobienie o niemal połowę mniej zakupów, niż jeszcze osiem lat temu. Ceny w sklepach wzrosły w ciągu ostatniego roku o około 26 procent, co najbardziej odczuwają osoby o niskich dochodach, które większość środków przeznaczają na zakup żywności i innych produktów pierwszej potrzeby. W podcaście „Biznes. Między wierszami” ostrzegał o tym Marcin Lenkiewicz, wiceprezes grupy Blix.

Domowe budżety emerytów ratuje 13. i 14. emerytura, przez wysoką inflację może się jednak okazać, że i te dodatki to tak naprawdę za mało. Zaplanowana na marzec 2023 waloryzacja emerytur i rent ma być procentowo-kwotowa: świadczenia wzrosną o najprawdopodobniej 15 procent, nie mniej jednak niż 250 zł. Oznacza to, że emerytura minimalna wzrośnie do 1588,44 zł brutto.

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” zapytano, czy w związku z kryzysem inflacyjnym rząd powinien wprowadzić w 2023 roku podwójną waloryzację świadczeń. Wyniki są właściwie jednoznaczne: 76 procent respondentów stwierdziło, że druga waloryzacja powinna być przeprowadzona. Przeciwnikami takiego rozwiązania było 24 procent respondentów.

Czy szanse na drugą waloryzację w 2023 roku są realne? Ze względu na trudną sytuację budżetową rząd starał się raczej studzić oczekiwania: „cukierki wyborcze” będą, ale tak dobrane, by nie generować dodatkowych kosztów dla finansów państwa. Na waloryzację oraz wypłaty 13. i 14. emerytury przewidziano łącznie około 70 mld zł, co już jest ogromnym obciążeniem. Na przeprowadzenie drugiej waloryzacji środków już nie będzie.

Nie ma raczej co liczyć także na pojawienie się 15. emerytury: zdecydowanie przeciwny takiemu rozwiązaniu jest Łukasz Hardt, nowy przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS, który stwierdził, że „wprowadzanie kolejnego transferu typu 15. emerytury nie powinno mieć miejsca”.

